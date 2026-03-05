Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 11:41

Nowa strategia Krajowej Grupy Spożywczej do kwietnia

Krajowa Grupa Spożywcza najpóźniej w kwietniu opublikuje nową strategię działania – zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Dokument ma uporządkować działalność największego państwowego podmiotu w sektorze rolno-spożywczym i skupić się na lepszym wykorzystaniu potencjału polskiego rolnictwa.

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że najpóźniej w kwietniu Krajowa Grupa Spożywcza ogłosi nową strategię rozwoju. Wcześniej resort rozstrzygnie konkurs na dwa stanowiska w zarządzie spółki, co ma umożliwić wdrożenie nowych kierunków działania.

Według wiceszefa resortu holding wymaga uporządkowania, ponieważ łączy podmioty z bardzo różnych branż – od stadniny koni, przez producentów cukru, po firmy z sektora spożywczego. Nowa strategia ma doprowadzić do „odchudzenia” grupy i skoncentrowania jej na kompetencjach związanych z przetwarzaniem produktów rolnych.

Wrona zaznaczył, że rząd nie planuje wprowadzania Krajowej Grupy Spożywczej na giełdę, a głównym celem jest uporządkowanie struktury biznesowej i określenie jej roli na rynku. Jednocześnie przyznał, że w dyskusjach o zmianach w spółkach państwowych trzeba brać pod uwagę społeczne nastawienie do prywatyzacji.

Resort aktywów państwowych analizuje także możliwości rozwoju poprzez przejęcia. Do spółki może trafić zablokowane wcześniej 800 mln zł, które mogłyby zostać przeznaczone m.in. na zakup firmy Hortex. Wrona podkreślił, że pieniądze będą wydawane tylko na projekty zwiększające wykorzystanie polskich surowców rolnych.

Możliwe nowe kierunki działalności

Wiceminister odniósł się również do wcześniejszych pomysłów, by grupa przejęła sieć sklepów Carrefour w Polsce. Jego zdaniem taka transakcja nie dawałaby gwarancji skutecznego wejścia w obszar dostaw od polskich rolników, dlatego nie jest obecnie traktowana jako atrakcyjna okazja biznesowa.

Rząd chce natomiast, aby Krajowa Grupa Spożywcza stała się liderem w przetwarzaniu żywności i aktywnym uczestnikiem rynku rolnego. Jednym z pomysłów jest rozwijanie grup zakupowych i bezpośrednich kanałów sprzedaży produktów rolnych, które mogłyby ułatwić konsumentom kupowanie żywności bezpośrednio od polskich producentów.

Wśród analizowanych projektów jest także energetyczne wykorzystanie wysłodków buraczanych, czyli pozostałości po produkcji cukru. Obecnie część z nich trafia na paszę dla zwierząt, ale testowane jest ich spalanie w bloku biomasowym w Połańcu, a rozmowy na temat wykorzystania surowca prowadzone są m.in. z firmą Orlen oraz innymi spółkami energetycznymi. KGS mogłaby w przyszłości zostać dostawcą surowca do biogazowni i udziałowcem takich inwestycji.

Zmiany mogą objąć także Fabrykę Cukierków „Pszczółka”, która należy do grupy. Według Wrony zakład mógłby rozszerzyć działalność o produkcję specjalistycznej żywności energetycznej, np. batonów z owoców liofilizowanych przeznaczonych dla służb mundurowych, w tym wojska.

Krajowa Grupa Spożywcza to największy podmiot w sektorze rolno-spożywczym w Polsce, posiadający około 40 proc. udziału w rynku cukru. Spółka produkuje także przetwory owocowo-warzywne, a jej podmioty zależne działają w segmentach nasienno-rolnym, skrobiowym, zbożowo-młynarskim oraz spożywczym.

Źródło: PAP

Rząd chce natomiast, aby Krajowa Grupa Spożywcza stała się liderem w przetwarzaniu żywności i aktywnym uczestnikiem rynku rolnego. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
