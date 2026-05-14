Nowe ceny maksymalne paliw. Olej napędowy będzie tańszy
Minister energii podał nowe ceny maksymalne paliw. Z obwieszczenia wynika, że w piątek spadnie cena maksymalna diesla. W przypadku benzyny ceny maksymalne pozostaną bez zmian.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w piątek, 15 maja paliwa mogą kosztować maksymalnie:
- benzyna typu 95 – 6,39 zł za litr,
- benzyna typu 98 – 6,98 zł za litr,
- olej napędowy – 6,85 zł za litr.
W czwartek, 14 maja za diesla zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,92 zł za litr.
Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.
Wprowadzenie cen maksymalnych benzyny i oleju napędowego to element programu „Ceny Paliwa Niżej", wprowadzonego pod koniec marca. Drugim elementem jest obniżka VAT i akcyzy. Rozporządzenie, które ją wprowadza, będzie obowiązywało co najmniej do 31 maja – wskazał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.