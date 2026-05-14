Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
NEWSROOM XYZ
14.05.2026 12:45

Nowe ceny maksymalne paliw. Olej napędowy będzie tańszy

Minister energii podał nowe ceny maksymalne paliw. Z obwieszczenia wynika, że w piątek spadnie cena maksymalna diesla. W przypadku benzyny ceny maksymalne pozostaną bez zmian.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w piątek, 15 maja paliwa mogą kosztować maksymalnie:

  • benzyna typu 95 – 6,39 zł za litr,
  • benzyna typu 98 – 6,98 zł za litr,
  • olej napędowy – 6,85 zł za litr.

W czwartek, 14 maja za diesla zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,92 zł za litr.

Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Wprowadzenie cen maksymalnych benzyny i oleju napędowego to element programu „Ceny Paliwa Niżej", wprowadzonego pod koniec marca. Drugim elementem jest obniżka VAT i akcyzy. Rozporządzenie, które ją wprowadza, będzie obowiązywało co najmniej do 31 maja – wskazał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska mało konkurencyjną gospodarką? Są rankingi, które nie mają większego znaczenia
Konkurencyjność polskiej gospodarki co jakiś czas staje się tematem publicznej debaty – najczęściej przy okazji kolejnych edycji międzynarodowych rankingów lub niepokojących danych…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…