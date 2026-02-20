Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 10:22

Nowe dane GUS: stabilizacja albo poprawa koniunktury w lutym 2026

GUS podał nowe dane o koniunkturze w polskiej gospodarce w lutym 2026 r. Zdaniem urzędników wskaźniki pokazują jej stabilizację lub poprawę. Najlepiej jest w gastronomii i zakwaterowaniu.

W większości badanych obszarów (w porównaniu ze styczniem 2026 r.), jak podaje GUS na swojej stronie internetowej, widać poprawę koniunktury w przypadku składowych prognostycznych (czyli, czego firmy spodziewają się w najbliższych miesiącach) i spadek w przypadku składowych diagnostycznych.

W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wzrósł do minus 3,2 z minus 4,1 miesiąc wcześniej. Lekką poprawę odnotowało budownictwo, choć wciąż jest to najbardziej pesymistyczna branża (wskaźnik wyniósł minus 4,7 wobec minus 5,6 w styczniu). W handlu detalicznym koniunktura również lekko się poprawiła – do minus 2,1 z minus 2,7 miesiąc wcześniej.

Wyraźniejsze odbicie widać w handlu hurtowym, gdzie wskaźnik przeszedł na plus i wyniósł 1,4 wobec minus 0,1 przed miesiącem. Niewielką poprawę zanotowano także w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – do minus 0,1 z minus 0,4 w styczniu. Mocny wzrost nastrojów wystąpił natomiast w branży zakwaterowania i gastronomii, gdzie wskaźnik wzrósł do plus 8,1 z plus 3,0.

W sektorach usługowych utrzymują się dobre oceny koniunktury. W informacji i komunikacji wskaźnik wyniósł plus 11,7, nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego miesiąca (plus 12,1). Najwyższy poziom koniunktury nadal notują finanse i ubezpieczenia, choć wskaźnik minimalnie obniżył się do plus 25,1 z plus 25,4 miesiąc wcześniej.

Koniunktura konsumencka w Polsce. GUS opublikował najnowsze dane
Siedziba GUS
GUS opublikował dane o koniunkturze za luty 2026.Fot. PAP/Rafał Guz
