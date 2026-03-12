Pierwsze oświadczenie nowego przywódcy Iranu. Mówi o kontynuacji blokady cieśniny Ormuz

Nowy najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei przekazał w czwartek pierwsze oświadczenie. Wskazał w nim, że należy kontynuować zamknięcie cieśniny Ormuz, by wywierać nacisk na wroga.

Jak podaje Reuters, przemówienie irańskiego przywódcy zostało odczytane w państwowej telewizji. Sam Chamenei nie pojawił się na wizji.

– Społeczeństwo domaga się kontynuowania skutecznej obrony i sprawienia, by wróg pożałował. Blokada cieśniny Ormuz musi być nadal wykorzystywana – powiedział Chamenei cytowany przez agencję Reutes.

– Poczyniono przygotowania do otwarcia nowych frontów, na których wróg ma niewielkie doświadczenie i będzie wyjątkowo podatny na ataki, a ich uruchomienie nastąpi, jeśli sytuacja wojenna będzie się utrzymywać i w oparciu o nasze interesy – dodał.

W oświadczeniu Chamenei zapowiedział również, że Iran będzie kontynuował ataki na amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

– Atakowaliśmy te bazy, nie atakując krajów–gospodarzy. Będziemy kontynuować to działanie, ale nadal wierzymy w potrzebę przyjaźni z naszymi sąsiadami. Zalecam im jak najszybsze zamknięcie tych baz, ponieważ musieli już zdać sobie sprawę, że twierdzenie USA o zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju to nic innego, jak kłamstwo – przekazał przywódca w oświadczeniu odczytanym w telewizji.

Trump: kiedy ceny ropy rosną, zarabiamy mnóstwo pieniędzy

Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak dla transportu ropy naftowej i gazu. Jej blokada spowodowała skok cen ropy na świecie. Przez cieśninę przechodzi ok. 20-25 proc. światowego eksportu ropy i jedna piąta eksportu LNG.

W czwartek prezydent USA Donald Trump wskazał we wpisie na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone korzystają finansowo na wzroście cen ropy. Dodał, że głównym celem wojny z Iranem jest jednak powstrzymanie tego kraju przed posiadaniem broni nuklearnej i „zniszczeniem Bliskiego Wschodu".

„Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym producentem ropy naftowej na świecie, więc kiedy ceny ropy rosną, zarabiamy mnóstwo pieniędzy. ALE o wiele ważniejsze i bardziej interesujące dla mnie, jako prezydenta, jest powstrzymanie złowrogiego imperium, Iranu, przed posiadaniem broni nuklearnej i zniszczeniem Bliskiego Wschodu, a w zasadzie całego świata. Nigdy na to nie pozwolę!" – napisał Trump.

Źródło: PAP/XYZ