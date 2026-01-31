Nvidia planuje rekordową inwestycję w OpenAI. Huang dementuje doniesienia o konflikcie

Prezes Nvidii Jensen Huang zapewnił w Tajpej, że firma planuje „ogromną” inwestycję w OpenAI i stanowczo zaprzeczył, jakoby był niezadowolony ze współpracy z twórcą ChatGPT. Jego wypowiedź to reakcja na medialne doniesienia o wstrzymaniu rozmów i wewnętrznych wątpliwościach w koncernie.

Nvidia, jeden z największych producentów chipów na świecie, planuje bardzo dużą inwestycję kapitałową w OpenAI, która – jak zapowiedział Jensen Huang – może być największą inwestycją w historii spółki. Szef firmy podkreślił, że Nvidia wierzy w OpenAI i w jej kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji.

We wrześniu Nvidia ogłosiła, że rozważa inwestycję do 100 mld dolarów w OpenAI, co miałoby zapewnić spółce Sama Altmana zarówno kapitał, jak i dostęp do zaawansowanych chipów niezbędnych do dalszego rozwoju modeli AI. Inwestycja miałaby wzmocnić pozycję OpenAI w obliczu rosnącej konkurencji na rynku.

W piątek „The Wall Street Journal” poinformował jednak, że plan inwestycji utknął w martwym punkcie, ponieważ część menedżerów Nvidii miała wyrażać wątpliwości co do warunków transakcji. Według gazety Huang prywatnie zaznaczał, że pierwotna umowa na 100 mld dolarów nie była wiążąca i nie została sfinalizowana.

WSJ donosił również, że Huang krytykował brak dyscypliny biznesowej w OpenAI oraz zwracał uwagę na silną konkurencję ze strony takich firm jak Google (Alphabet) oraz Anthropic. Te informacje miały sugerować narastające napięcia między partnerami.

Sam Huang zdecydowanie temu zaprzeczył. – „To kompletna bzdura, że jestem niezadowolony z OpenAI” – powiedział dziennikarzom w Tajpej. Dodał, że OpenAI jest „jedną z najbardziej znaczących firm naszych czasów”, a współpracę z jej CEO Samem Altmanem określił jako wyjątkowo dobrą. Potwierdził też, że Nvidia na pewno weźmie udział w rundzie finansowania, którą finalizuje Altman.

Prezes Nvidii zaznaczył jednak, że inwestycja nie sięgnie 100 mld dolarów, choć nadal będzie bardzo wysoka. – „Nic takiego” – odpowiedział, pytany o tę kwotę. Jak dodał, to Sam Altman zdecyduje, ile kapitału chce pozyskać od inwestorów.

Równolegle inne koncerny technologiczne również interesują się OpenAI. Amazon prowadzi rozmowy o inwestycji rzędu kilkudziesięciu miliardów dolarów, nawet do 50 mld dolarów. Według wcześniejszych informacji Reutersa OpenAI chce pozyskać do 100 mld dolarów finansowania, co wyceniałoby spółkę na około 830 mld dolarów. Huang wypowiadał się na ten temat w Tajpej podczas spotkania z kluczowymi dostawcami Nvidii, w tym z TSMC, na kolacji określanej przez tajwańskie media jako „kolacja biliona dolarów” ze względu na łączną kapitalizację rynkową uczestników.

