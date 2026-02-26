Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 07:05

Wyniki Nvidii przebijają oczekiwania. „AI będzie tylko się rozwijać”

Opublikowane w środę w nocy wyniki Nvidii, mimo obaw o spowolnienie rozwoju AI, są lepsze od prognoz ekspertów. Przychody spółki wzrosły o ponad 70 proc. „Od tego momentu sztuczna inteligencja będzie się tylko rozwijać” – mówi dyrektor generalny firmy.

W IV kw. 2025 r. przychody Nvidii wzrosły o 73 proc. do 68,1 mld dolarów. Rynek prognozował 66,2 mld dolarów.

91 proc. sprzedaży – 62,3 mld dolarów – firmy pochodzi z segmentu centrów danych, który wzrósł o 75 proc. Spółka poinformowała, że urządzenia hiperskaleralne „pozostały największą kategorią” i odpowiadają za ponad 50 proc. przychodów z centrów danych.

Zysk na akcję także przebił szacunki analityków – zakładających 1,53 dolara – dobijając do 1,62 dolara. Z kolei dochód netto wzrósł z 22 mld dolarów w III kw. do 43 mld dolarów.

Nvidia podała też, że jej przychody w pierwszym kwartale roku fiskalnego mają wynieść ok. 78 mld dolarów. Eksperci zakładali 72,6 mld dolarów. Prognoza nie uwzględnia przychodów z centrów danych w Chinach.

Polecamy: AI w Polsce przyspiesza. Infrastruktura rośnie szybciej niż wdrożenia

Po publikacji wyników akcje Nvidii w handlu pozasesyjnym wyraźnia wzrosły.

Od tego momentu sztuczna inteligencja będzie się tylko rozwijać – ocenia Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, i dodaje: – To jest przyszłość przemysłu informatycznego.

Od początku 2026 r. akcje spółki wzrosły o 5 proc., podczas gdy jej indeks, Nasdaq Composite, spadł o 0,4 proc. Wraz z Apple (+1 proc.) jest jedyną firmą o kapitalizacji powyżej biliona dolarów, która odnotowała wzrosty w tym roku.

– Z najnowszych danych firmy Nvidia i jej prognoz jasno wynika, że obawy dotyczące spowolnienia sztucznej inteligencji po prostu jeszcze się nie pojawiły – powiedział Reutersowi Bob O'Donnell, analityk TECHnalysis Research.

Źródło: PAP, XYZ

Nvidia chce zainwestować do 30 mld dolarów w OpenAI
Siedziba Nvidii w kalifornijskim Santa Clara
Opublikowane w środę w nocy wyniki Nvidii są lepsze od prognoz ekspertów . Fot. Justin Sullivan/Getty Images
