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20.07.2026 20:07

NWZ Shopera: zgoda na połączenie spółki z cyber_Folks

Akcjonariusze spółki Shoper wyrazili zgodę na połączenie z cyber_Folks - wynika z uchwał podjętych przez poniedziałkowe NWZ.

Na zdjęciu logo Shoper
W maju cyber_Folks i Shoper ustaliły plan połączenia, w wyniku którego na cyber_Folks przeniesiony zostanie majątek Shoper. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

W maju cyber_Folks i Shoper ustaliły plan połączenia, w wyniku którego na cyber_Folks przeniesiony zostanie majątek Shopera.

NWZ Shopera uchwaliło połączenie z cyber_Folks przez przeniesienie całego majątku spółki na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia.

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Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, podwyższony zostanie kapitał zakładowy cyber_Folks w drodze emisji akcji, które wydane zostaną akcjonariuszom Shopera. Emisja obejmie 3.215.165 akcji serii F.

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