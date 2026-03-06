Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 08:28

„NYT”: prawdopodobnie to wojsko USA jest odpowiedzialne za uderzenie w szkołę dla dziewcząt w Iranie

Szkoła dla dziewcząt w południowym Iranie została najpewniej trafiona w amerykańskim ostrzale pobliskiej bazy wojskowej w Minabie – donosi „New York Times”. Teheran zapewnia, że w ataku zginęło ponad 170 osób.

Analiza „NYT” na podstawie zdjęć satelitarnych i materiałów z mediów społecznościowych pokazała, że pocisk trafił w szkołę w tym samym czasie, gdy trwał amerykański atak na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ostrzał uszkodził bądź zniszczył co najmniej sześć budynków na terenie bazy.

Wes Bryant, analityk i były urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za obronę cywilów, uważa, że dowody wskazują na precyzyjne uderzenie. Jego zdaniem oznacza to, że najprawdopodobniej uderzenie w szkołę było wynikiem błędnej identyfikacji celu. Według gazety w przeszłości szkoła należała do bazy, ale została z niej wydzielona w 2016 r.

Z kolei w środę „Washington Post” doniósł, że w wyborze celów bombardowań Pentagon polegał na systemie Maven. Jest on napędzany przez model sztucznej inteligencji Claude. Nie jest jednak jasne, czy tak było także w tym przypadku.

Amerykańska armia nie zaprzeczyła ani nie potwierdziła dotąd, że to jej atak doprowadził do zniszczenia szkoły. Szef Pentagonu Pete Hegseth odpowiadał jedynie, że jego resort prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział jednak, że USA atakowały cele na południu Iranu – gdzie znajduje się Minab – podczas gdy Izrael skupiał się na celach na północy kraju.

Źródło: PAP

Izrael grozi Bejrutowi. USA niszczą irańską armię, ale reżim się trzyma
Pogrzeb jednej z ofiar ataku na szkołę dziewcząt w irańskim mieści Minab
Według Iranu w ataku zginęło 170 osób.
Fot. Handout/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwień zdominowała warszawską giełdę. KGHM liderem spadków. Dzień na GPW 3 marca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zaliczyły spadki przekraczające poziom 4 procent. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie najgorszą passę miał KGHM.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mediguard: utopione prywatne i publiczne miliony. Sąd chce rozwiązać startup, inwestorzy skłóceni
Telemedyczna spółka miała rozwinąć skrzydła w okresie pandemii COVID-19. Zamiast tego może wkrótce zniknąć z rynku – od kilku lat nie składa sprawozdań finansowych. Inwestorzy są skłóceni, a jeden z nich, Rubicon Partners, niedawno się wycofał. – Czuję się dziś jak po wizycie w Las Vegas, gdzie na koniec dnia zawsze wygrywa kasyno – komentuje Paweł Witkiewicz, który uważa, że został wprowadzony w błąd przez wspólników.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026