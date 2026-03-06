„NYT”: prawdopodobnie to wojsko USA jest odpowiedzialne za uderzenie w szkołę dla dziewcząt w Iranie

Szkoła dla dziewcząt w południowym Iranie została najpewniej trafiona w amerykańskim ostrzale pobliskiej bazy wojskowej w Minabie – donosi „New York Times”. Teheran zapewnia, że w ataku zginęło ponad 170 osób.

Analiza „NYT” na podstawie zdjęć satelitarnych i materiałów z mediów społecznościowych pokazała, że pocisk trafił w szkołę w tym samym czasie, gdy trwał amerykański atak na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ostrzał uszkodził bądź zniszczył co najmniej sześć budynków na terenie bazy.

Wes Bryant, analityk i były urzędnik Pentagonu odpowiedzialny za obronę cywilów, uważa, że dowody wskazują na precyzyjne uderzenie. Jego zdaniem oznacza to, że najprawdopodobniej uderzenie w szkołę było wynikiem błędnej identyfikacji celu. Według gazety w przeszłości szkoła należała do bazy, ale została z niej wydzielona w 2016 r.

Z kolei w środę „Washington Post” doniósł, że w wyborze celów bombardowań Pentagon polegał na systemie Maven. Jest on napędzany przez model sztucznej inteligencji Claude. Nie jest jednak jasne, czy tak było także w tym przypadku.

Amerykańska armia nie zaprzeczyła ani nie potwierdziła dotąd, że to jej atak doprowadził do zniszczenia szkoły. Szef Pentagonu Pete Hegseth odpowiadał jedynie, że jego resort prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział jednak, że USA atakowały cele na południu Iranu – gdzie znajduje się Minab – podczas gdy Izrael skupiał się na celach na północy kraju.

Źródło: PAP