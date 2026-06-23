Obraz Włodzimierza Tetmajera sprzedany za ponad 2 miliony złotych. Ostatnia szansa, by zobaczyć to dzieło publicznie

Obraz „Oczepiny" Włodzimierza Tetmajera poszedł na aukcji za prawie 2,2 mln zł. Dzieło, którego cena wywoławcza była na poziomie 450 tys. zł, można jeszcze będzie przez kilka dni zobaczyć na wystawie w Warszawie.

– Ponaddwumilionowy rekord na aukcji i licytacja, która przeszła do historii. Obraz Włodzimierza Tetmajera „Oczepiny", ukazujący kulisy najsłynniejszego wesela w dziejach Polski, został sprzedany za zawrotną kwotę. Zanim płótno na zawsze zniknie w prywatnych zbiorach, publiczność ma ostatnią szansę, aby przez trzy dni obejrzeć ten wybitny obraz – tłumaczy Monika Bryl, ekspertka Domu Aukcyjnego Agra-Art.

– Po niezwykle zaciętej walce blisko dziesięciu kolekcjonerów ostateczna cena wraz z prowizją wyniosła aż 2 mln 136 tys. zł. To absolutny historyczny rekord dla twórczości tego artysty: licytacja była ogromnie emocjonująca – dodaje.

Obraz przedstawia fragment słynnego wesela Lucjana Rydla

"Oczepiny" będzie można oglądać przez trzy dni w Warszawie. Fot. Agra-Art

Obraz powstał zaraz po słynnym weselu poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się 20 listopada 1900 r. To wydarzenie stało się też inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania „Wesela".

Na obrazie widać kobiety, które otaczają pannę młodą i zamieniają jej panieński wianek na małżeński czepiec. Według ekspertów scenie tej towarzyszy tęsknota za młodością i oczekiwanie na przyszłość.

Tetmajer uwiecznił też na obrazie swoją rodzinę. Kobieta, która obserwuje oczepiny, to jego żona – Anna. Z kolei złotowłosa dziewczynka, która spogląda na pierwszym planie na widza, to najstarsza córka malarza – Jadwisia.

Obraz, zanim trafi w ręce kolekcjonera, będzie dostępny od 24 do 26 czerwca w godz. 11–18 w galerii Agra-Art na Wilczej 70.