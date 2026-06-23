Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.06.2026
NEWSROOM XYZ
23.06.2026 11:23

Obraz Włodzimierza Tetmajera sprzedany za ponad 2 miliony złotych. Ostatnia szansa, by zobaczyć to dzieło publicznie

Obraz „Oczepiny" Włodzimierza Tetmajera poszedł na aukcji za prawie 2,2 mln zł. Dzieło, którego cena wywoławcza była na poziomie 450 tys. zł, można jeszcze będzie przez kilka dni zobaczyć na wystawie w Warszawie.

– Ponaddwumilionowy rekord na aukcji i licytacja, która przeszła do historii. Obraz Włodzimierza Tetmajera „Oczepiny", ukazujący kulisy najsłynniejszego wesela w dziejach Polski, został sprzedany za zawrotną kwotę. Zanim płótno na zawsze zniknie w prywatnych zbiorach, publiczność ma ostatnią szansę, aby przez trzy dni obejrzeć ten wybitny obraz – tłumaczy Monika Bryl, ekspertka Domu Aukcyjnego Agra-Art.

– Po niezwykle zaciętej walce blisko dziesięciu kolekcjonerów ostateczna cena wraz z prowizją wyniosła aż 2 mln 136 tys. zł. To absolutny historyczny rekord dla twórczości tego artysty: licytacja była ogromnie emocjonująca – dodaje.

Obraz przedstawia fragment słynnego wesela Lucjana Rydla

Obraz "Oczepiny" Włodzimierza Tetmajera
"Oczepiny" będzie można oglądać przez trzy dni w Warszawie. Fot. Agra-Art

Obraz powstał zaraz po słynnym weselu poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się 20 listopada 1900 r. To wydarzenie stało się też inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania „Wesela".

Na obrazie widać kobiety, które otaczają pannę młodą i zamieniają jej panieński wianek na małżeński czepiec. Według ekspertów scenie tej towarzyszy tęsknota za młodością i oczekiwanie na przyszłość.

Tetmajer uwiecznił też na obrazie swoją rodzinę. Kobieta, która obserwuje oczepiny, to jego żona – Anna. Z kolei złotowłosa dziewczynka, która spogląda na pierwszym planie na widza, to najstarsza córka malarza – Jadwisia.

Obraz, zanim trafi w ręce kolekcjonera, będzie dostępny od 24 do 26 czerwca w godz. 11–18 w galerii Agra-Art na Wilczej 70.

Obraz Pankiewicza sprzedano za ponad 13 milionów zł
Kobieta przed obrazem "Oczepiny"
Obraz "Oczepiny" sprzedany za ponad 2 miliony złotych prywatnemu kolekcjonerowi. Fot. Agra-Art
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Niż demograficzny uderzy w małe szkoły. Barbara Nowacka o możliwych scenariuszach (WYWIAD)
Co czeka szkoły w małych miejscowościach, dla których niż demograficzny będzie najbardziej dotkliwy? O tym, jakie mają przed sobą scenariusze i jak państwo chce je wesprzeć, mówi Barbara Nowacka w…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Wiek przestaje mieć znaczenie. Kompetencje w erze AI
Przez dekady każda kolejna generacja oprogramowania pogłębiała przepaść między tymi, którzy dorastali z technologią, a tymi, którzy musieli się do niej dopiero przekonywać. Generatywna sztuczna…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu
Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Spożycie alkoholu spada, ale dla winiarzy nie oznacza to katastrofy. Przeciwnie
– Polacy piją obecnie pięć razy mniej wina niż przeciętny Europejczyk, co pokazuje, jak duża jest przestrzeń do rozwoju. Wzrosty te nie nastąpią oczywiście od razu – zapewnia Magdalena Zielińska,…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo otworzy butiki z globalną marką premium. „Jakościowy dodatek do biznesu”
Wzrost modowej grupy napędza głównie HalfPrice, do którego wkrótce dołączy bliźniaczy ShockPrice. Filarem nowej strategii są kompleksowe licencje na rozpoznawalne szeroko marki. Jedna z nich, Beverly…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Deep tech przeszedł od niszy do mainstreamu. Fundusze VC stawiają na technologie przyszłości
Fundusze VC coraz częściej inwestują w startupy rozwijające zaawansowane technologie. Deep tech, napędzany przez AI, obronność i globalny wyścig technologiczny, staje się jednym z najgorętszych…
23.06.2026