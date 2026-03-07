Od 1 marca z Bliskiego Wschodu do Polski wróciło ponad 5,6 tys. osób

Od 1 marca do soboty 7 marca w ramach ewakuacji z Bliskiego Wschodu do Polski wróciło już 5643 pasażerów – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Dodał, że w powietrzu są obecnie trzy samoloty rządowe, które w sobotę zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru.

Jak podało w sobotę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dwa samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski o 6.30.