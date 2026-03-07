Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
NEWSROOM XYZ
07.03.2026 10:56

Od 1 marca z Bliskiego Wschodu do Polski wróciło ponad 5,6 tys. osób

Od 1 marca do soboty 7 marca w ramach ewakuacji z Bliskiego Wschodu do Polski wróciło już 5643 pasażerów – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Dodał, że w powietrzu są obecnie trzy samoloty rządowe, które w sobotę zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru.

„W ramach ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu od 1–7.03 do Polski wróciło już 5643 osoby. Kolejne loty trwają. Obecnie w powietrzu są też 3 samoloty rządowe, które dziś zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru” – napisał w sobotę na platformie X Jan Grabiec.

Jak podało w sobotę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dwa samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski o 6.30.

