Odchodzi członkini rady nadzorczej mBanku

Aleksandra Sroka-Krzyżak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członkini rady nadzorczej – poinformował mBank. Nie podała jednak powodu decyzji.

„3 lutego 2026 r. Aleksandra Sroka-Krzyżak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członkini rady nadzorczej Banku, skuteczną z upływem dnia 25 lutego 2026 r. W rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia.” – przekazał mBank.

Aleksandra Sroka-Krzyżak do rady nadzorczej mBanku weszła we wrześniu 2025 r. Pełni też funkcje wiceprezes Skyscanner oraz członkini rady nadzorczej w banku TBC Uzbekistan. Wcześniej pracowała m.in. w Allegro, eBilet, Boston Consulting Group czy PKO BP.