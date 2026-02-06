Omenaa Mensah uhonorowana tytułem Global Woman of Impact Award. Jako pierwsza osoba spoza Stanów w historii nagród

Omenaa Mensah została uhonorowana tytułem Global Woman of Impact Award, przyznanym przez organizację Off The Field. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości w San Francisco – na scenie Off TheField, oficjalnej organizacji działającej na styku sportu, filantropii, kultury i edukacji.

To pierwsza w 25-letniej historii Off The Field nagroda przyznana osobie spoza Stanów Zjednoczonych.

– Ta nagroda jest symbolem każdej dziewczyny, której kiedykolwiek powiedziano, że na coś nie zasługuje, a mimo to znalazła w sobie determinację, by iść dalej. Kiedy miałam sześć lat, mój tata powiedział mi, żebędę musiała pracować dwa razy ciężej, aby udowodnić swoją wartość. Szczerze mówiąc, nigdy nie wyobrażałam sobie, że pewnego dnia stanę tutaj przed Wami. Dziękuję za tę nagrodę – daje mi ona jeszcze więcej motywacji i siły, by działać dalej, bo wierzę, że tworzymy wspólnotę ludzi, którym naprawdę zależy. A ludzie sukcesu mają odpowiedzialność, by wspierać tych, którzy są w potrzebie – powiedziała Omenaa Mensah, odbierając nagrodę.

Flagowa inicjatywa Omeny Mensah, TOP CHARITY, która w tym roku świętuje 5-lecie, zebrała blisko 150 mln zł wsparcia od przedsiębiorców i partnerów na cele społeczne, edukacyjne i humanitarne. Poprzez Kids Haven School w Ghanie doprowadziła do uratowania ponad 400 dzieci z niewoli a w ramach Konsorcjum Filantropijnego zrealizowała blisko 200 projektów w trzech edycjach grantowych.

Nagroda w 100-lecie Black History Month

Organizatorzy wydarzenia zwrócili uwagę, że w tym roku obchodzimy 100-lecie Black History Month.

Nagroda Global Woman of Impact trafia do kobiet, które wykazują się ciągłą misją społeczną, przywództwem i realnym, mierzalnym wpływem – lokalnie i globalnie. Wśród dotychczasowych laureatek Woman of Impact Award znajdują się m.in. Robin Roberts, Kathy Ireland, Gayle Benson, Keisha Lance Bottoms, Marlo Thomas, Nina Vacaczy Janice Bryant Howroyd – postacie o ogromnym autorytecie w świeciemediów, biznesu, sportu i polityki.

Obok nagrody Global Woman of Impact przyznanej Omenie Mensah, Off The Field uhonorowało również wyjątkowe postacie świata kultury, sportu, zdrowia i aktywizmu społecznego. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Ashanti – międzynarodowa gwiazda muzyki R&B i pop, uhonorowana tytułem Women of Impact, Culture Catalyst za wieloletni wpływ na kulturę popularną. Nagrodę Danielle Beverly Courage Award otrzymała Sara Hood – działaczka społeczna i orędowniczka praw dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wśród wyróżnionych znalazła się również April Simpkins, nagrodzona The Resilience Impact Award za działania na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia kobiet dotkniętych stratą, a także globalna firma Gilead Sciences, uhonorowana The Wellness Impact Award za wkład w innowacje w zdrowiu publicznym.

