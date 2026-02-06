Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 14:02

Omenaa Mensah uhonorowana tytułem Global Woman of Impact Award. Jako pierwsza osoba spoza Stanów w historii nagród

Omenaa Mensah została uhonorowana tytułem Global Woman of Impact Award, przyznanym przez organizację Off The Field. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości w San Francisco – na scenie Off TheField, oficjalnej organizacji działającej na styku sportu, filantropii, kultury i edukacji.

To pierwsza w 25-letniej historii Off The Field nagroda przyznana osobie spoza Stanów Zjednoczonych.

– Ta nagroda jest symbolem każdej dziewczyny, której kiedykolwiek powiedziano, że na coś nie zasługuje, a mimo to znalazła w sobie determinację, by iść dalej. Kiedy miałam sześć lat, mój tata powiedział mi, żebędę musiała pracować dwa razy ciężej, aby udowodnić swoją wartość. Szczerze mówiąc, nigdy nie wyobrażałam sobie, że pewnego dnia stanę tutaj przed Wami. Dziękuję za tę nagrodę – daje mi ona jeszcze więcej motywacji i siły, by działać dalej, bo wierzę, że tworzymy wspólnotę ludzi, którym naprawdę zależy. A ludzie sukcesu mają odpowiedzialność, by wspierać tych, którzy są w potrzebie – powiedziała Omenaa Mensah, odbierając nagrodę.

Flagowa inicjatywa Omeny Mensah, TOP CHARITY, która w tym roku świętuje 5-lecie, zebrała blisko 150 mln zł wsparcia od przedsiębiorców i partnerów na cele społeczne, edukacyjne i humanitarne. Poprzez Kids Haven School w Ghanie doprowadziła do uratowania ponad 400 dzieci z niewoli a w ramach Konsorcjum Filantropijnego zrealizowała blisko 200 projektów w trzech edycjach grantowych.

Nagroda w 100-lecie Black History Month

Organizatorzy wydarzenia zwrócili uwagę, że w tym roku obchodzimy 100-lecie Black History Month.

Nagroda Global Woman of Impact trafia do kobiet, które wykazują się ciągłą misją społeczną, przywództwem i realnym, mierzalnym wpływem – lokalnie i globalnie. Wśród dotychczasowych laureatek Woman of Impact Award znajdują się m.in. Robin Roberts, Kathy Ireland, Gayle Benson, Keisha Lance Bottoms, Marlo Thomas, Nina Vacaczy Janice Bryant Howroyd – postacie o ogromnym autorytecie w świeciemediów, biznesu, sportu i polityki.

Obok nagrody Global Woman of Impact przyznanej Omenie Mensah, Off The Field uhonorowało również wyjątkowe postacie świata kultury, sportu, zdrowia i aktywizmu społecznego. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Ashanti – międzynarodowa gwiazda muzyki R&B i pop, uhonorowana tytułem Women of Impact, Culture Catalyst za wieloletni wpływ na kulturę popularną. Nagrodę Danielle Beverly Courage Award otrzymała Sara Hood – działaczka społeczna i orędowniczka praw dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wśród wyróżnionych znalazła się również April Simpkins, nagrodzona The Resilience Impact Award za działania na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia kobiet dotkniętych stratą, a także globalna firma Gilead Sciences, uhonorowana The Wellness Impact Award za wkład w innowacje w zdrowiu publicznym.

---
Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ

Nowy wymiar filantropii – inwestycja w sztukę i niesienie dobra w jednym. Omenaa Mensah i jej inicjatywa TOP CHARITY Change MAKERS 2025. Fot. XYZ
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG kolejny raz z rekordami. Kurs Dino Polska i Orlen mocno w górę. Dzień na GPW 4 lutego 2026 r.
Indeks szerokiego rynku WIG i indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW, wzrosły na zamknięciu. W ciągu dnia obydwa indeksy osiągnęły swoje rekordy. WIG przebił poziom 128 tys. punktów, a WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 18 lat. Zniżkował za to mWIG40, ciągnięty w dół przez Asseco Poland, które traciło na fali przeceny spółek technologicznych na światowych rynkach.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gazowa pułapka czy energetyczne zabezpieczenie? Ekolodzy kontra miliardowe inwestycje państwowych spółek
Polska przyspiesza z inwestycjami w elektrownie i gazociągi, a organizacje ekologiczne biją na alarm. Jedni mówią o bezpieczeństwie systemu i stabilnych dostawach prądu, drudzy o ryzyku uzależnienia od importu, wysokich emisjach CO2 i obchodzeniu prawa środowiskowego. Spór o gaz staje się jednym z najostrzejszych konfliktów wokół transformacji energetycznej w Polsce – z udziałem aktywistów, spółek Skarbu Państwa, instytucji unijnych i kontrolerów państwowych.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 5 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Producenci napojów w szkle czekają na zmiany w systemie kaucyjnym. „W obrocie jest miliard sztuk takich butelek”
Od początku prac legislacyjnych nad przepisami tworzącymi ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce przedstawiciele producentów piwa i wody zwracali uwagę, że szklane butelki wielorazowe nie powinny się stać częścią nowego systemu opartego na opakowaniach jednorazowych. W styczniu senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy. Trafiła do prezydenta i czeka na jego podpis.
04.02.2026