11.02.2026 13:31

One2tribe wchodzi na nowy rynek. Umowa z podmiotem z Arabii Saudyjskiej

Zarząd One2tribe poinformował o zawarciu umowy, dzięki której wchodzi do sektora fintech w Arabii Saudyjskiej. Choć nie może podać nazwy klienta, to zapewnia, że będzie to nowy kierunek działalności.

Na mocy umowy polska spółka będzie świadczyć usługi doradcze dotyczące wykorzystania mechanizmów gamifikacji w bankowości elektronicznej. Nieznana jest jednak nazwa firmy.

„Ze względu na postanowienia umowne dotyczące poufności, nazwa klienta końcowego nie może zostać podana do informacji publicznej” – tłumaczy spółka.

Zarząd spółki uważa, że umowa „otwiera możliwości dalszej ekspansji” w Arabii Saudyjskiej. To też pierwszy raz, gdy One2tribe wdraża mechanizmy gamifikacji dla klientów końcowych instytucji finansowej – wcześniej pracowała nad rozwiązaniami skierowanymi do pracowników i partnerów dużych firm, np. Lidla, Ikei czy Play. „Spółka liczy, że kontrakt może otworzyć drogę do kolejnych projektów w regionie” – czytamy.

Kontrakt pozwala otworzyć nowy kierunek do zastosowania kompetencji spółki w sektorze B2C” – dodaje prezes zarządu spółki Radosław Sosnowski.

W ramach umowy One2tribe będzie współpracować z Elentir – polską firmą technologiczną obecną już na saudyjskim rynku.

One2tribe to polska firma technologiczna. Jest notowana na NewConnect. Od ponad dekady zajmuje się wsparciem realizacji celów biznesowych przy wykorzystaniu psychologii behawioralnej i gamifikacji.

