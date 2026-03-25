Viktor Orban: wstrzymujemy dostawy gazu na Ukrainę
Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń – ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku premier Węgier Viktor Orban.
– Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier. Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżając koszty mediów dla węgierskich rodzin – stwierdził Orban.
– Stopniowo wstrzymujemy dostawy gazu, a nadwyżki będziemy magazynować w kraju – dodał.
Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, którym Rosja dostarcza przez Ukrainę ropę na Węgry i Słowację, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że remontują ropociąg, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu i nazywa te działania „szantażem”.
Żródło: PAP