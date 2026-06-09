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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 19:52

Orlen ma nowych członków rady nadzorczej

Walne zgromadzenie Orlen powołało dwóch nowych członków rady nadzorczej spółki. Do organu nadzorczego trafią Remigiusz Paszkiewicz i Marcin Siudy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz finansami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlen, które odbyło się 9 czerwca 2026 r., zdecydowało o zmianach w składzie rady nadzorczej koncernu. Do jej grona powołano Remigiusza Paszkiewicza, który obejmie funkcję 1 lipca 2026 r., oraz Marcina Siudego, którego mandat rozpoczął się 9 czerwca 2026 r.

Remigiusz Paszkiewicz jest obecnie prezesem zarządu KGHM Polska Miedź. To menedżer związany z sektorem przemysłowym, infrastrukturalnym i logistycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych oraz zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi.

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W swojej karierze odpowiadał m.in. za reformy w ukraińskich kolejach państwowych Ukrzaliznycia oraz kierował spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. W latach 2023–2025 był członkiem zarządu słoweńskiego przewoźnika towarowego Slovenske Železnice – Tovorni Promet. Wcześniej pełnił również funkcję prezesa ANWIL-u, należącego do Grupy ORLEN.

Od sierpnia 2025 r. Paszkiewicz kierował Grupą Przemysłową Baltic, realizującą projekty dla energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego i energetyki jądrowej. Spółka rozwija działalność w obszarze konstrukcji stalowych dla strategicznych projektów energetycznych w Polsce.

Drugim nowym członkiem rady nadzorczej został Marcin Siudy, który ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w sektorach finansowym, handlowym, nieruchomościowym i hotelarskim. Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, zarządzaniu strategicznym, pozyskiwaniu finansowania oraz nadzorze właścicielskim.

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Obecnie Siudy pełni funkcję CFO oraz dyrektora pionu finansowego i cyfryzacji Polskiego Holdingu Hotelowego. Odpowiada tam za strategię finansową grupy oraz obszary związane z finansami, podatkami, księgowością, kontrolingiem, technologiami informatycznymi i transformacją cyfrową. Wcześniej przez 15 lat zajmował stanowiska dyrektora finansowego, dyrektora zarządzającego i członka zarządu w różnych grupach kapitałowych.

Siedziba Orlenu w Warszawie
Siedziba Orlenu w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
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