Ceny gazu nie zmienią się. URE utrzymał do końca 2026 r. taryfy myOrlen
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził przedłużenie taryfy myOrlen na sprzedaż gazu ziemnego do końca 2026 r. – poinformował w poniedziałek Urząd.
„Cena gazu ziemnego oraz stawki opłat abonamentowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz niektórych kategorii odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej pozostaną na dotychczasowym poziomie: 197,29 zł/MWh” – podano w komunikacie URE. Odbiorcy biznesowi natomiast będą nadal płacić 196,91 zł/MWh.
Jak wskazał prezes Grupy Orlen Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie spółki, firma postanowiła utrzymać ceny gazu na niezmienionym poziomie, mimo wzrostów cen na rynkach. „Chronimy naszych klientów przed wzrostem kosztów. Dzięki dywersyfikacji dostaw i wydobyciu ze źródeł własnych będziemy w stanie utrzymać ceny” – powiedział menedżer.
Ceny gazu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kursu ropy, wzrosły na skutek wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska sprowadza z tego kierunku ok. 12 proc. dostaw LNG. Głównym źródłem dostaw dla naszego kraju są USA, odpowiadające za ok. 60 proc. wolumenu, a także Norwegia.
myOrlen – dawnej PGNiG Obrót Detaliczny – to spółka z Grupy Orlen, która zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego.
Źródło: PAP, XYZ