Orlen notuje wzrost zysku netto. W 2026 r. planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne

Grupa Orlen miała w 2025 r. 11,2 mld zł zysku netto. To wzrost względem 2024 r., kiedy koncern zanotował zysk netto na poziomie 1,5 mld zł.

W czwartym kwartale 2025 r. Orlen miał przychody na poziomie 72,1 mld zł, wynik EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł oraz przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 12,9 mld zł.

W całym 2025 r. grupa osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, wynik EBITDA LIFO w wysokości 41,9 mld zł oraz przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł.

Wysokość inwestycji wyniosła w 2025 r. 32,6 mld zł. To rekordowy poziom – podaje Orlen. Nakłady były niższe od planowanych na 2025 r. Koncern zakładał w planie 35,4 mld zł inwestycji. W 2026 r. nakłady inwestycyjne mają jeszcze wzrosnąć do 36,3 mld zł.

Firma planuje w 2026 r. oddanie do użytkowania farmy wiatrowej Baltic Power, bloku gazowego CCGT w Grudziądzu orazinstalacji HVO w Płocku.

– Za nami doskonały rok. W ciągu tych czterech kwartałów zainwestowaliśmy rekordową kwotę w rozwój koncernu, bezpieczeństwo energetyczne regionu i źródła możliwie najniższych cen dla Polaków. Już co trzecia złotówka naszych przychodów pochodzi z zagranicy. Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw – skomentował prezes spółki Ireneusz Fąfara.

– W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie, a jednocześnie zainwestowaliśmy rekordowe 32,6 mld zł, z których znaczna część trafiła do polskich firm. To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek – dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki – dodał Fąfara.

Orlen: wyniki we wszystkich segmentach były solidne

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych segmentów, Upstream & Supply wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł. Średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła w tym czasie 215 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla segmentu Downstream, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO – podaje koncern. W czwartym kwartale ub.r. rafinerie należące do grupy przerobiły 10,3 mln ton ropy.

Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Na wynik miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii eklektycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej (w tym o 34 proc. z OZE). Łączna moc zainstalowana w grupie wyniosła 6,4 GWe, a produkcja energii elektrycznej 5,8 TWh energii elektrycznej.

EBITDA segmentu Consumers & Products wyniosła 1,2 mld zł.

– Konsekwentnie realizowana strategia oraz sprzyjające otoczenie rynkowe pozwoliły nam osiągnąć solidne wyniki we wszystkich segmentach działalności i dalej wzmacniać stabilność finansową. Skupiamy się na zwiększaniu efektywności, odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem oraz spełnianiu oczekiwań naszych akcjonariuszy – skomentował Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu ds. Finansowych.