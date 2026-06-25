Orlen podpisał porozumienia rozszerzające współpracę z Naftohazem, w tym dot. handlu LNG

Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w czwartek w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia wolumenu handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju – przekazał PAP płocki koncern.

Porozumienia podpisano podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026).

– Chcemy wykorzystać nasze kompetencje w obszarze LNG, tradingu, dostępu do infrastruktury oraz transformacji energetycznej, aby wspierać nie tylko bieżące dostawy gazu, lecz także budowę nowoczesnego, zdywersyfikowanego i odpornego systemu energetycznego w Ukrainie. Odbudowa nie powinna oznaczać prostego odtworzenia tego, co zostało zniszczone, lecz tworzenie rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej na kolejne dekady – podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

– W obliczu trwającej wojny niezawodne, elastyczne i zróżnicowane dostawy gazu pozostają kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Dzisiejsze porozumienie stanowi kontynuację naszej współpracy z Orlenem i wyznacza ramy dalszych działań na rzecz wzmocnienia odporności ukraińskiego systemu energetycznego – dodał Serhij Korecki, dyrektor generalny Naftohazu.

Pierwsze z porozumień dotyczy handlu gazem, w szczególności rozpoczęcia analiz nad zwiększeniem wolumenu obrotu LNG między Orlenem a Naftohazem. Zakłada ono m.in. możliwość wspólnego lub skoordynowanego wykorzystania dostępu do terminali regazyfikacyjnych i gazociągów w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo‑Wschodniej. Dokument przewiduje również poszukiwanie rozwiązań logistycznych i handlowych, które ułatwią dostawy LNG do Ukrainy, zwiększą elastyczność źródeł dostaw oraz wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i całego regionu.

Drugi dokument, w formie memorandum, stanowi podstawę do wymiany doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, dostępu do tzw. zielonego finansowania, współpracy z inwestorami, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz raportowania zgodnego z europejskimi standardami. Przewidziano także organizację spotkań roboczych, konsultacji eksperckich i wizyt studyjnych, które mają służyć wzmacnianiu kompetencji oraz wymianie dobrych praktyk między zespołami obu spółek.

W marcu 2025 r. Orlen i Naftohaz podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze LNG. Od tego czasu spółki zawarły już kilka kontraktów, na mocy których Naftohaz kupował gaz ziemny pochodzący z dostaw LNG zamówionych przez Orlen.

Naftohaz Ukrainy to państwowy koncern działający w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmujący się wydobyciem, magazynowaniem oraz handlem tymi surowcami.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern posiadający rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, obejmującą także Niemcy, Słowację, Węgry i Austrię. Spółka rozwija segment wydobycia ropy i gazu, petrochemikę oraz energetykę, w tym odnawialne źródła energii, a także planuje inwestycje w energetykę jądrową opartą na małych reaktorach modułowych (SMR).

Czytaj także: Przewodnicząca KE na URC Gdańsk: 3 mld euro dla Ukrainy na wsparcie budżetowe, wkrótce 6 mld na drony

Źródło: PAP