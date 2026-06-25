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25.06.2026 11:05

Przewodnicząca KE na URC Gdańsk: 3 mld euro dla Ukrainy na wsparcie budżetowe, wkrótce 6 mld na drony

– Dziś przekażemy Ukrainie 3,2 mld euro na wsparcie budżetowe, a wkrótce 6 mld na drony – zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na początku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) w Gdańsku.

Jak doprecyzowała, właśnie w czwartek trafi do Ukrainy pierwsza transza z pożyczki 90 mld euro, którą Ukraina ma spłacić po wojnie, gdy zasądzone zostaną reperacje wojenne od Rosji. Gwarantem tej pożyczki są zamrożone rosyjskie aktywa w UE.

– To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe – powiedziała von der Leyen.

– Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie – dodała.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

Premier Tusk: odbudowa to nie tylko budynki i elektrownie

Przemawiając na otwarcie konferencji, premier Donald Tusk Tusk podkreślił, że wszyscy obecni na konferencji, wszyscy w Polsce, Ukrainie i Europie, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że plany odbudowy Ukrainy to nie miraż.

Premier podkreślił, że odbudowa „to nie tylko budynki, elektrownie, to nie tylko szkoły, nie tylko infrastruktura”.

– Odbudowa to także to, co w nas. Ukraina, i słusznie, chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem prawdziwego, pełnego zjednoczenia, było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania – mówił premier.

Jak zauważył, w Gdańsku zaczęła się wojna, która wydawałoby się, że na zawsze skłóciła wielkie narody Europy.

– Kto mógł pomyśleć, że po II Wojnie Światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przyszłości – zauważył.

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Premierka Swyrydenko: dziękuję Polakom za pomoc okazaną wtedy, kiedy była ona najbardziej potrzebna

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc, którą – jak powiedziała – okazali wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna. Podczas inauguracji Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Syrydenko dziękowała również za chęć budowy wspólnej przyszłości w UE.

Premierka Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność.

– Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna – powiedziała Swyrydenko.

Podziękowała również za „chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej”.

– W ciągu kolejnych dwóch dni Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – powiedziała Julia Swyrydenko.

Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne.

Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie – mówiła.

Swyrydenko podziękowała również za wsparcie w postaci 90 mld euro od Unii Europejskiej.

– Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam nasza obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną, jak również odbudować system energtyczny przed nowym sezonem grzewczym – powiedziała premierka Ukrainy Julia Swyrydenko.

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Źródło: PAP. Wkrótce na stronach XYZ więcej materiałów z konferencji URC 2026

Premier RP Donald Tusk (z prawej) oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen
Premier RP Donald Tusk (z prawej) oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen (z lewej) podczas powitania w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Fot. PAP/Adam Warżawa
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