Przewodnicząca KE na URC Gdańsk: 3 mld euro dla Ukrainy na wsparcie budżetowe, wkrótce 6 mld na drony

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– Dziś przekażemy Ukrainie 3,2 mld euro na wsparcie budżetowe, a wkrótce 6 mld na drony – zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na początku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) w Gdańsku.

Jak doprecyzowała, właśnie w czwartek trafi do Ukrainy pierwsza transza z pożyczki 90 mld euro, którą Ukraina ma spłacić po wojnie, gdy zasądzone zostaną reperacje wojenne od Rosji. Gwarantem tej pożyczki są zamrożone rosyjskie aktywa w UE.

– To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe – powiedziała von der Leyen.

– Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie – dodała.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

Premier Tusk: odbudowa to nie tylko budynki i elektrownie

Przemawiając na otwarcie konferencji, premier Donald Tusk Tusk podkreślił, że wszyscy obecni na konferencji, wszyscy w Polsce, Ukrainie i Europie, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że plany odbudowy Ukrainy to nie miraż.

Premier podkreślił, że odbudowa „to nie tylko budynki, elektrownie, to nie tylko szkoły, nie tylko infrastruktura”.

– Odbudowa to także to, co w nas. Ukraina, i słusznie, chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem prawdziwego, pełnego zjednoczenia, było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania – mówił premier.

Jak zauważył, w Gdańsku zaczęła się wojna, która wydawałoby się, że na zawsze skłóciła wielkie narody Europy.

– Kto mógł pomyśleć, że po II Wojnie Światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przyszłości – zauważył.

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Premierka Swyrydenko: dziękuję Polakom za pomoc okazaną wtedy, kiedy była ona najbardziej potrzebna

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc, którą – jak powiedziała – okazali wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna. Podczas inauguracji Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Syrydenko dziękowała również za chęć budowy wspólnej przyszłości w UE.

Premierka Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność.

– Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna – powiedziała Swyrydenko.

Podziękowała również za „chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej”.

– W ciągu kolejnych dwóch dni Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro – powiedziała Julia Swyrydenko.

Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne.

– Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie – mówiła.

Swyrydenko podziękowała również za wsparcie w postaci 90 mld euro od Unii Europejskiej.

– Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam nasza obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną, jak również odbudować system energtyczny przed nowym sezonem grzewczym – powiedziała premierka Ukrainy Julia Swyrydenko.

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Źródło: PAP. Wkrótce na stronach XYZ więcej materiałów z konferencji URC 2026