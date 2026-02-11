Orlen Upstream Norway z udziałami w kolejnej koncesji na Morzu Północnym

Orlen Upstream Norway przejął od Var Energi 25 proc. udziałów w koncesji PL293 na Morzu Północnym. Koncesja obejmuje niekonwencjonalne złoże Afrodyta, które może zapewnić koncernowi prawie 2 mld metrów sześc. gazu ziemnego – poinformował w środę Orlen.

Złoże Afrodyta zostało odkryte w 2008 r., ale ze względu na trudne warunki jego zagospodarowanie nie było do tej pory brane pod uwagę. Ostatnio partnerzy koncesyjni zdecydowali jednak, że zostanie wykonany tam odwiert rozpoznawczy, który posłuży do zbadania możliwości eksploatacji zasobów Afrodyty z wykorzystaniem technik stymulacji produkcji.

Odwiert pozwoli także lepiej określić zasoby wydobywalne złoża – podał Orlen, informując o przejęciu od Var Energi udziałów w koncesji PL293 przez spółkę zależną Orlen Upstream Norway. Jednocześnie koncern przyznał, że złoże Afrodyta może zapewnić mu prawie 2 mld metrów sześc. gazu ziemnego.

Orlen zaznaczył, że związana z przejęciem procedura wymaga jeszcze standardowych zgód norweskiej administracji, przy czym po ich uzyskaniu będzie on dysponował 25-procentowym udziałem w złożu Afrodyta. Partnerami będą tam Equinor, który jest operatorem koncesji – 70 proc. udziałów, oraz Wellesley Petroleum – 5 proc. udziałów.

Złoże Afrodyta zawiera około 7,5 mld metrów sześc. gazu

Według Orlenu wyniki prac na koncesji, gdzie znajduje się złoże Afrodyta, posłużą do opracowania nowych metod wydobycia niekonwencjonalnych zasobów ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Koncern zwrócił uwagę, że złoża niekonwencjonalne charakteryzują się trudnymi warunkami geologicznymi, np. niską przepuszczalnością skały zbiornikowej w połączeniu z wysoką temperaturą i ciśnieniem, które powodują, że ich eksploatacja tradycyjnymi metodami nie daje satysfakcjonujących wyników produkcyjnych.

„Złoże Afrodyta będzie dla nas poligonem doświadczalnym, na którym będziemy mogli zweryfikować nasze założenia i udoskonalić metody pracy, aby wykorzystać je do zagospodarowania innych zasobów niekonwencjonalnych” – powiedział Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia. Zaznaczył, że niekonwencjonalne złoża gazu i ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to ogromny, do tej pory niewykorzystany potencjał.

„Wierzymy, że łącząc nowoczesne techniki wydobywcze z już posiadanymi kompetencjami, jesteśmy w stanie, wspólnie z partnerami, sięgnąć po te zasoby i otworzyć nowy rozdział w historii norweskiego przemysłu wydobywczego” – dodał Prugar.

Koncern podkreślił, że na podstawie dostępnych danych jego spółka zależna Orlen Upstream Norway szacuje złoże Afrodyta na około 7,5 mld metrów sześc. gazu, z czego około 1,9 mld metrów sześc. dla Orlenu. Jeżeli dojdzie do ich eksploatacji, będzie to możliwe z wykorzystaniem instalacji na złożu Kvitebjorn, w którym Orlen Upstream Norway jest również udziałowcem. „Zapewni to spółce dodatkowe synergie kosztowe i operacyjne” – ocenił Orlen. Zwrócił jednocześnie uwagę, że partnerstwo na złożu Afrodyta to kolejna jego decyzja o zwiększeniu portfela zasobów niekonwencjonalnych w Norwegii.

Koncern podkreślił, że zaangażowanie Orlen Upstream Norway w poszukiwanie i akwizycję nowych złóż jest spójne ze strategią koncernu do 2035 r., zgodnie z którą norweskie złoża mają do 2030 r. dostarczać nawet 12 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie.

Orlen przypomniał, że w styczniu 2025 r., w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA – Awards in Predefined Areas, Orlen Upstream Norway otrzymał od norweskiego resortu energii propozycję objęcia 20 proc. udziałów w niekonwencjonalnym złożu Victoria. To największe do tej pory niezagospodarowane złoże gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego zasoby geologiczne szacowane są na 140 mld metrów sześc.

Łączne zasoby odkrytych, ale wciąż nieeksploatowanych, niekonwencjonalnych złóż gazu w Norwegii szacowane są na ponad 800 mld metrów sześc.

Źródło: PAP