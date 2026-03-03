Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”

Polska w 2026 r. po raz kolejny otworzyła narodowy pawilon podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Wydarzenie co roku gromadzi tysiące uczestników z sektora telekomunikacji i nowych technologii. Według organizatorów tegoroczna edycja przyciągnęła ok. 109 tys. gości i 2,9 tys. firm.

Na stoisku przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało się kilkanaście przedsiębiorstw wyłonionych w naborze przeprowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Obecne były również instytucje publiczne: NASK, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Centralny Ośrodek Informatyki. Polska promowała m.in. model językowy PLLuM oraz aplikację mObywatel.

– Otwieramy polskie stoisko po raz drugi, aby być w centrum najważniejszych wydarzeń światowych i europejskich. Liczymy, że spotkania podczas konferencji przyniosą przedsiębiorstwom wymierne korzyści biznesowe – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Kilkanaście firm na polskim stoisku w Barcelonie. Od projektowania urządzeń do AI

Polski sektor technologiczny reprezentowały zarówno duże podmioty, jak i wyspecjalizowane startupy:

Asseco – producent oprogramowania, największa polska firma IT,

– producent oprogramowania, największa polska firma Beyond .pl – operator centrów danych,

– operator centrów danych, Chatporter – twórca asystentów AI dla biznesu,

– twórca asystentów dla biznesu, Chipcraft – firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników, działająca w modelu fabless IC (projektująca układy i zlecająca ich produkcję w zewnętrznych fabrykach),

– firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników, działająca w modelu (projektująca układy i zlecająca ich produkcję w zewnętrznych fabrykach), Dynacon – firma inżynieryjna specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie systemów przemysłowych ( OT ) oraz IT,

– firma inżynieryjna specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie systemów przemysłowych ( ) oraz Electronic Prototypes – projektant urządzeń i układów elektronicznych,

– projektant urządzeń i układów elektronicznych, Flying Bisons – studio UX/UI i doradca w zakresie produktów cyfrowych,

– studio i doradca w zakresie produktów cyfrowych, Microamp – startup rozwijający infrastrukturę radiową dla sieci 5G i 6G,

– rozwijający infrastrukturę radiową dla sieci 5G i 6G, Rfbenchmark – platforma do niezależnego mierzenia jakości i szybkości łącza internetowego,

– platforma do niezależnego mierzenia jakości i szybkości łącza internetowego, Rimedo Labs – spin-off Politechniki Poznańskiej, specjalizujący się w nowoczesnych systemach bezprzewodowych.

– Politechniki Poznańskiej, specjalizujący się w nowoczesnych systemach bezprzewodowych. Sidly – spółka medtech oferująca m.in. opaski telemedyczne,

– spółka medtech oferująca m.in. opaski telemedyczne, Smabbler – startup rozwijający AI do analizy dużych zbiorów danych tekstowych,

– rozwijający do analizy dużych zbiorów danych tekstowych, STP Polska – dostawca terminali płatniczych i rozwiązań bezgotówkowych dla sektora publicznego,

– dostawca terminali płatniczych i rozwiązań bezgotówkowych dla sektora publicznego, Transition Technologies – firma oferująca rozwiązania IT dla przemysłu, energetyki oraz sektora publicznego.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Zdaniem przedstawicieli polskich instytucji obecnych na otwarciu krajowego stoiska podczas Mobile World Congress Polska ma silne argumenty – zarówno jako gospodarka, jak i jako ekosystem IT. Udział w wydarzeniach tej skali ma zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność rodzimych firm oraz ułatwić im ekspansję na nowe rynki.

– Musimy być – i jesteśmy – w najważniejszych miejscach na świecie. Pokazujemy nasz potencjał i nasze firmy, walczymy o nowe rynki. To przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń i wzmacniania bezpieczeństwa – powiedział wiceminister cyfryzacji.

Wspólnie z Ambasadorką RP w Hiszpanii Moniką Krzepkowską otwieramy polskie stoisko na @MWCHub 2026❗️



🔴Rozpoczynamy obecność Polski na Mobile World Congress w Barcelonie największych targach telekomunikacyjnych w Europie i jednym z najważniejszych wydarzeń technologicznych na… pic.twitter.com/OTra108oxD — Paweł Olszewski (@PawelOlszewski) March 2, 2026

Szefowa polskiej ambasady w Hiszpanii Monika Krzepkowska podkreśliła, że Polska nie musi już tłumaczyć swojej pozycji gospodarczej.

– Jesteśmy jedną z największych gospodarek na świecie, a liczby mówią same za siebie. Dziś jednak o sile państwa świadczy nie tylko PKB. Kluczowe jest bezpieczeństwo – odporność gospodarki, jej zdolność reagowania w trudnym otoczeniu geopolitycznym. Coraz większe znaczenie mają bezpieczeństwo technologiczne i suwerenność technologiczna. To temat, o którym mówi dziś cała Europa – wskazała Monika Krzepkowska.

Na znaczenie bezpieczeństwa zwracał uwagę również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Przemysław Kuna. Podkreślił, że dla polskich firm z sektora telekomunikacyjnego i IT kluczowe są dziś kwestie cyberbezpieczeństwa, ochrony sieci oraz ciągłości świadczenia usług.

– Polskie firmy oferują rozwiązania należące do najlepszych na świecie, a w niektórych obszarach – absolutnie wiodące. Tym, czego dotąd brakowało, były rozpoznawalność i możliwość szerokiej prezentacji tych kompetencji na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia takie jak MWC dają nam taką szansę – zaznaczył z kolei szef NASK, Radosław Nielek.

Polski pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie w 2026 r. Fot. XYZ

Wydarzenie skali MWC w Polsce? Resort finansów rozmawia o organizacji Web Summit

Wiceminister Paweł Olszewski podkreślał w Barcelonie, że obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych świata to realna szansa dla polskiego biznesu technologicznego. Zapytany, czy Polska powinna sama ubiegać się o organizację wydarzenia o skali zbliżonej do Mobile World Congress, wskazał, że rozmowy w tej sprawie trwają.

Chodzi o Web Summit – międzynarodową konferencję technologiczną organizowaną w ostatnich latach w Lizbonie, gromadzącą kilka tysięcy firm i ok. 70 tys. uczestników. Jak informowaliśmy w XYZ, rozmowy o możliwości organizacji w Polsce głównej edycji wydarzenia lub jego regionalnej odsłony prowadzi z organizatorami minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Jako Ministerstwo Cyfryzacji na pewno będziemy organizować duży międzynarodowy event – Forum Cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o Web Summit, wiem, że minister Domański prowadzi rozmowy. Na jakim etapie się zakończą, dziś trudno przesądzać – powiedział Paweł Olszewski.

Wiceminister dodał, że jego agenda podczas MWC obejmowała również spotkanie z przedstawicielami Open Cosmos – brytyjskiego producenta satelitów, oferującego rozwiązania alternatywne wobec systemów Starlink rozwijanych przez Elona Muska.

Jak poinformował we wpisie na platformie X, uczestniczył także w rozmowach ministrów państw UE z prezesami największych operatorów telekomunikacyjnych dotyczących proponowanego przez Komisję Europejską aktu o sieciach cyfrowych. MWC pełni w tym kontekście rolę forum strategicznych konsultacji między administracją publiczną a sektorem prywatnym w sprawach regulacyjnych i inwestycyjnych.

MWC to połączenie konferencji, targów i nieformalnego forum debaty między branżą technologiczną a europejskimi decydentami. Na zdjęciu polski pawilon. Fot. XYZ

MWC 2026: technologia w cieniu geopolityki

Kwestia bezpieczeństwa, powracająca w wypowiedziach przedstawicieli polskich instytucji podczas otwarcia narodowego pawilonu na Mobile World Congress, wyraźnie rezonowała z nastrojami towarzyszącymi tegorocznej edycji wydarzenia. Kongres, gromadzący wystawców i decydentów z całego świata, rozpoczął się dwa dni po ataku USA i Izraela na Iran.

Pierwszego dnia konferencji odwołano wystąpienia komisarzy UE Teresy Ribery i Henny Virkkunen z powodu nadzwyczajnego szczytu unijnego poświęconego sytuacji na Bliskim Wschodzie. Część gości nie dotarła do Barcelony z powodu zakłóceń w transporcie lotniczym po zamknięciu części lotnisk w regionie.

Do wydarzeń odniósł się król Hiszpanii, Filip VI, który tradycyjnie uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym z organizatorami kongresu i przedstawicielami rządu Hiszpanii. W swoim wystąpieniu zaapelował o powściągliwość, poszanowanie życia cywilnego oraz powrót do dialogu dyplomatycznego, ostrzegając przed ryzykiem regionalnej eskalacji i „nieprzewidywalnymi konsekwencjami”.

Z kolei premier Hiszpanii Pedro Sánchez ocenił, że atak USA i Izraela doprowadził do upadku „militarystycznego reżimu”, jednocześnie wskazując na naruszenie prawa międzynarodowego i ryzyko dalszej destabilizacji regionu. Zaapelował o deeskalację oraz wznowienie rozmów dyplomatycznych.

Konferencji towarzyszyły protesty środowisk broniących praw człowieka oraz działaczy propalestyńskich. Demonstranci apelowali o wykluczenie z MWC firm dostarczających technologie wojskowe oraz zwracali uwagę na kwestie pozyskiwania surowców krytycznych w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie.