Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026, 18:25
W Barcelonie ruszyły targi Mobile World Congress, największe wydarzenie branży telekomunikacyjnej w Europie. Polska zaprezentowała stoisko narodowe prezentujące działalność NASK, UKE, COI oraz kilkunastu firm z sektora technologicznego. Fot. Adria Puig/Anadolu/ABACAPRESS.COM. Dostawca: PAP/Abaca
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które polskie firmy zaprezentowały się w ramach polskiego pawilonu na MWC w Barcelonie.
- Jakie korzyści – zdaniem administracji rządowej – ma przynieść firmom obecność na wydarzeniu.
- W jakim kontekście geopolitycznym odbywała się tegoroczna edycja targów.