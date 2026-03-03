Pilne
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”

Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.

03.03.2026, 18:25
Targi MWC w Barcelonie
W Barcelonie ruszyły targi Mobile World Congress, największe wydarzenie branży telekomunikacyjnej w Europie. Polska zaprezentowała stoisko narodowe prezentujące działalność NASK, UKE, COI oraz kilkunastu firm z sektora technologicznego. Fot. Adria Puig/Anadolu/ABACAPRESS.COM. Dostawca: PAP/Abaca

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które polskie firmy zaprezentowały się w ramach polskiego pawilonu na MWC w Barcelonie.
  2. Jakie korzyści – zdaniem administracji rządowej – ma przynieść firmom obecność na wydarzeniu.
  3. W jakim kontekście geopolitycznym odbywała się tegoroczna edycja targów.
Polska w 2026 r. po raz kolejny otworzyła narodowy pawilon podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Wydarzenie co roku gromadzi tysiące uczestników z sektora telekomunikacji i nowych technologii. Według organizatorów tegoroczna edycja przyciągnęła ok. 109 tys. gości i 2,9 tys. firm.

Na stoisku przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało się kilkanaście przedsiębiorstw wyłonionych w naborze przeprowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Obecne były również instytucje publiczne: NASK, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Centralny Ośrodek Informatyki. Polska promowała m.in. model językowy PLLuM oraz aplikację mObywatel.

– Otwieramy polskie stoisko po raz drugi, aby być w centrum najważniejszych wydarzeń światowych i europejskich. Liczymy, że spotkania podczas konferencji przyniosą przedsiębiorstwom wymierne korzyści biznesowe – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Kilkanaście firm na polskim stoisku w Barcelonie. Od projektowania urządzeń do AI

Polski sektor technologiczny reprezentowały zarówno duże podmioty, jak i wyspecjalizowane startupy:

  • Asseco – producent oprogramowania, największa polska firma IT,
  • Beyond.pl – operator centrów danych,
  • Chatporter – twórca asystentów AI dla biznesu,
  • Chipcraft – firma mikroelektroniczna z branży półprzewodników, działająca w modelu fabless IC (projektująca układy i zlecająca ich produkcję w zewnętrznych fabrykach),
  • Dynacon – firma inżynieryjna specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie systemów przemysłowych (OT) oraz IT,
  • Electronic Prototypes – projektant urządzeń i układów elektronicznych,
  • Flying Bisons – studio UX/UI i doradca w zakresie produktów cyfrowych,
  • Microampstartup rozwijający infrastrukturę radiową dla sieci 5G i 6G,
  • Rfbenchmark – platforma do niezależnego mierzenia jakości i szybkości łącza internetowego,
  • Rimedo Labsspin-off Politechniki Poznańskiej, specjalizujący się w nowoczesnych systemach bezprzewodowych.
  • Sidly – spółka medtech oferująca m.in. opaski telemedyczne,
  • Smabbler startup rozwijający AI do analizy dużych zbiorów danych tekstowych,
  • STP Polska – dostawca terminali płatniczych i rozwiązań bezgotówkowych dla sektora publicznego,
  • Transition Technologies – firma oferująca rozwiązania IT dla przemysłu, energetyki oraz sektora publicznego.
Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Zdaniem przedstawicieli polskich instytucji obecnych na otwarciu krajowego stoiska podczas Mobile World Congress Polska ma silne argumenty – zarówno jako gospodarka, jak i jako ekosystem IT. Udział w wydarzeniach tej skali ma zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność rodzimych firm oraz ułatwić im ekspansję na nowe rynki.

– Musimy być – i jesteśmy – w najważniejszych miejscach na świecie. Pokazujemy nasz potencjał i nasze firmy, walczymy o nowe rynki. To przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń i wzmacniania bezpieczeństwa – powiedział wiceminister cyfryzacji.

Szefowa polskiej ambasady w Hiszpanii Monika Krzepkowska podkreśliła, że Polska nie musi już tłumaczyć swojej pozycji gospodarczej.

– Jesteśmy jedną z największych gospodarek na świecie, a liczby mówią same za siebie. Dziś jednak o sile państwa świadczy nie tylko PKB. Kluczowe jest bezpieczeństwo – odporność gospodarki, jej zdolność reagowania w trudnym otoczeniu geopolitycznym. Coraz większe znaczenie mają bezpieczeństwo technologiczne i suwerenność technologiczna. To temat, o którym mówi dziś cała Europa – wskazała Monika Krzepkowska.

Na znaczenie bezpieczeństwa zwracał uwagę również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Przemysław Kuna. Podkreślił, że dla polskich firm z sektora telekomunikacyjnego i IT kluczowe są dziś kwestie cyberbezpieczeństwa, ochrony sieci oraz ciągłości świadczenia usług.

– Polskie firmy oferują rozwiązania należące do najlepszych na świecie, a w niektórych obszarach – absolutnie wiodące. Tym, czego dotąd brakowało, były rozpoznawalność i możliwość szerokiej prezentacji tych kompetencji na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia takie jak MWC dają nam taką szansę – zaznaczył z kolei szef NASK, Radosław Nielek.

Polski pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie w 2026 r.
Polski pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie w 2026 r. Fot. XYZ

Wydarzenie skali MWC w Polsce? Resort finansów rozmawia o organizacji Web Summit

Wiceminister Paweł Olszewski podkreślał w Barcelonie, że obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych świata to realna szansa dla polskiego biznesu technologicznego. Zapytany, czy Polska powinna sama ubiegać się o organizację wydarzenia o skali zbliżonej do Mobile World Congress, wskazał, że rozmowy w tej sprawie trwają.

– Jako Ministerstwo Cyfryzacji na pewno będziemy organizować duży międzynarodowy event – Forum Cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o Web Summit, wiem, że minister Domański prowadzi rozmowy. Na jakim etapie się zakończą, dziś trudno przesądzać – powiedział Paweł Olszewski.

Wiceminister dodał, że jego agenda podczas MWC obejmowała również spotkanie z przedstawicielami Open Cosmos – brytyjskiego producenta satelitów, oferującego rozwiązania alternatywne wobec systemów Starlink rozwijanych przez Elona Muska.

Jak poinformował we wpisie na platformie X, uczestniczył także w rozmowach ministrów państw UE z prezesami największych operatorów telekomunikacyjnych dotyczących proponowanego przez Komisję Europejską aktu o sieciach cyfrowych. MWC pełni w tym kontekście rolę forum strategicznych konsultacji między administracją publiczną a sektorem prywatnym w sprawach regulacyjnych i inwestycyjnych.

Polski pawilon na MWC w Barcelonie w 2026 r.
MWC to połączenie konferencji, targów i nieformalnego forum debaty między branżą technologiczną a europejskimi decydentami. Na zdjęciu polski pawilon. Fot. XYZ

MWC 2026: technologia w cieniu geopolityki

Kwestia bezpieczeństwa, powracająca w wypowiedziach przedstawicieli polskich instytucji podczas otwarcia narodowego pawilonu na Mobile World Congress, wyraźnie rezonowała z nastrojami towarzyszącymi tegorocznej edycji wydarzenia. Kongres, gromadzący wystawców i decydentów z całego świata, rozpoczął się dwa dni po ataku USA i Izraela na Iran.

Pierwszego dnia konferencji odwołano wystąpienia komisarzy UE Teresy Ribery i Henny Virkkunen z powodu nadzwyczajnego szczytu unijnego poświęconego sytuacji na Bliskim Wschodzie. Część gości nie dotarła do Barcelony z powodu zakłóceń w transporcie lotniczym po zamknięciu części lotnisk w regionie.

Do wydarzeń odniósł się król Hiszpanii, Filip VI, który tradycyjnie uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym z organizatorami kongresu i przedstawicielami rządu Hiszpanii. W swoim wystąpieniu zaapelował o powściągliwość, poszanowanie życia cywilnego oraz powrót do dialogu dyplomatycznego, ostrzegając przed ryzykiem regionalnej eskalacji i „nieprzewidywalnymi konsekwencjami”.

Z kolei premier Hiszpanii Pedro Sánchez ocenił, że atak USA i Izraela doprowadził do upadku „militarystycznego reżimu”, jednocześnie wskazując na naruszenie prawa międzynarodowego i ryzyko dalszej destabilizacji regionu. Zaapelował o deeskalację oraz wznowienie rozmów dyplomatycznych.

Konferencji towarzyszyły protesty środowisk broniących praw człowieka oraz działaczy propalestyńskich. Demonstranci apelowali o wykluczenie z MWC firm dostarczających technologie wojskowe oraz zwracali uwagę na kwestie pozyskiwania surowców krytycznych w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie.

Główne wnioski

  1. Polska w 2026 r. ponownie zaprezentowała narodowy pawilon na Mobile World Congress, promując m.in. aplikację mObywatel oraz model językowy PLLuM. Na stoisku obecnych było kilkanaście firm technologicznych.
  2. Udział w MWC ma umożliwić polskim przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz wzmacniać wizerunek Polski jako gospodarki opartej na technologii, odporności i bezpieczeństwie.
  3. MWC pełni rolę nie tylko największych targów branży telekomunikacyjnej w Europie, lecz także platformy nieformalnych rozmów o współpracy międzynarodowej i regulacjach UE w obszarze nowych technologii. W 2026 r. hiszpańskie władze wykorzystały swoją rolę gospodarza do publicznego apelu o deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie.