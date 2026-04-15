15.04.2026 22:29

Orlen: zaakceptowano zredukowany budżet „Nowej Chemii”

Rada nadzorcza Orlenu zaakceptowała zaktualizowany budżet projektu Nowa Chemia w wysokości 35,8 mld zł - poinformował w środę wieczorem płocki koncern. Oznacza to, że finalny koszt został zredukowany o 16 mld zł, co według spółki pozwoli zagwarantować rentowność projektu.

„Rada nadzorcza spółki zaakceptowała zaktualizowany budżet projektu Nowa Chemia w wysokości 35,8 mld zł, w tym 4,6 mld zł kosztów finansowania” - podano w komunikacie giełdowym.

Koncern dodał, że decyzja ta przewiduje dokończenie budowy instalacji do produkcji olefin z docelowymi mocami produkcyjnymi etylenu 740 kt rocznie w 2029 roku.

Spółka poinformowała ponadto, że realizacja projektu zakłada pełne uruchomienie instalacji w 2030 roku i równocześnie stopniowe wyłączanie istniejącej obecnie instalacji Olefin II, co pozwoli na płynne zastąpienie i zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego w Płocku.

„Bazując na przyjętych założeniach makroekonomicznych inkrementalny zysk EBITDA Spółki wynikający z realizacji Projektu uwzględniający zastąpienie obecnie funkcjonującej instalacji Olefiny II wyniesie w 2035 roku 0,6 mld zł” - podał płocki koncern.

„Kiedy obejmowaliśmy ten projekt, sposób jego prowadzenia był nie do przyjęcia. Groził spółce największymi w historii stratami. Dziś stawiamy go na właściwe tory: porządkujemy zakres, wykorzystujemy to, co już zbudowano, i prowadzimy prace tak, aby szybciej osiągnąć cel oraz trwałą wartość” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Udało nam się także uniknąć miliardowych kar, które groziły nam za sprawą błędnych decyzji poprzedników. Zamiast tego zagwarantowaliśmy maksymalny możliwy udział polskich firm w realizacji tej inwestycji. Krajowi przedsiębiorcy zarobią nawet 21 mld zł na współpracy z Orlenem przy budowie Nowej Chemii” - dodał.

Orlen ogłosił projekt „Nowa Chemia” w grudniu 2024 r., wraz z decyzją o wstrzymaniu w dotychczasowym zakresie budowy w swym zakładzie głównym w Płocku kompleksu Olefiny III ze względu na konieczność racjonalizacji niezbędnych do poniesienia nakładów. Koncern argumentował, że rzetelna weryfikacja kosztów i warunków budowy kompleksu Olefiny III, dokonana po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia projektu, wykazała, że inwestycja nie dawała szansy na zwrot. Orlen wyjaśniał, że decyzja o zatrzymaniu budowy kompleksu Olefiny III w pierwotnie opracowanym zakresie, ustalonym jeszcze przez poprzedni zarząd, uchroni koncern przed stratą około 15 mld zł. Koncern zapowiedział jednocześnie, że środki te „przeznaczone zostaną na projekty trwale zwiększające konkurencyjność spółki oraz polskiej gospodarki”.

Orlen podawał wtedy, że pierwotny koszt realizacji inwestycji szacowany był na 8,3 mld zł. „W 2023 r. ówczesny zarząd zwiększył nakłady ponad trzykrotnie do 25 mld zł, jednocześnie ograniczając zakres inwestycji o najbardziej perspektywiczne chemikalia zaawansowane. Rzeczywisty koszt realizacji inwestycji, uwzględniający budowę infrastruktury niezbędnej do działania instalacji, wyniósłby nawet 51 mld zł” - wyliczył wówczas Orlen.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: siedziba Orlenu w Warszawie
Fot. PAP/Szymon Pulcyn
