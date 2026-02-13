Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 10:43

OT Logistics ma przedwstępną umowę sprzedaży 49,99 proc. akcji spółce DD Rail Properties

Akcjonariusze OT LogisticsCres Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna i Neuvic Fundacja Rodzinna – zawarli z czesko-słowacką spółką DD Rail Properties przedwstępną umowę sprzedaży 49,99 proc. akcji spółki.

Sprzedaż ma się odbyć po cenie 15,61 zł za akcję. Łączna wartość transakcji to 102,2 mln zł. Po zakończeniu transakcji dotychczasowi akcjonariusze pozostaną mniejszościowymi udziałowcami spółki.

OT Logistics (OTL) to największy operator portowy w Polsce. O tym, że DD Rail Properties chce przejąć pakiet akcji w spółce, pisaliśmy w tym artykule. Spółka DD Rail Properties, zarejestrowana w Ostrawie, należy do dwóch czeskich podmiotów – SPV Second kontrolowanego przez Jaroslava Strnada oraz Auctor Holding, części wehikułu inwestycyjnego J&T Private Equity Group należącego do słowackich biznesmenów Patrika Tkáča i jego ojca Jozefa.

Zgodę na transakcję już wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jej przeprowadzenie wymaga jeszcze uzyskania zgód organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską.

„Wejście do spółki nowego, silnego inwestora z dużym doświadczeniem branżowym pomoże w odbudowaniu pozycji rynkowej Grupy OTL i stworzy nowe możliwości handlowe. To dla nas również ogromne wzmocnienie finansowe poprzez spodziewaną odbudowę stabilności wyników oraz płynności, a także przeładunkowe, ponieważ spółki należące do czeskiego inwestora dysponują własnymi wolumenami towarów, głównie półproduktami stalowymi, które mogą być przeładowywane w naszych terminalach portowych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes OTL Kamil Jedynak.

„Widzimy też szansę na przejęcie części strumieni ładunków z kierunków tradycyjnie obsługiwanych przez polskie porty, co w realiach silnej konkurencji może stać się źródłem znaczącej przewagi rynkowej. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca wzmocni pozycję OT Logistics na europejskim rynku i stworzy nowe możliwości rozwojowe, które do tej pory były poza naszym zasięgiem" – dodał Jedynak.

Założyciel Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów
Port w Gdyni należący do OT Logistics
DD Rail Properties chce przejąć pakiet blisko połowy akcji w OT Logistics, największym operatorze portowym w Polsce. Na zdjęciu OT Port Gdynia. Fot. materiały prasowe OT Logistics
