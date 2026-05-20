20.05.2026 15:26

Padł rekord generacji energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce

W środę 20 maja padł rekord generacji energii elektrycznej ze słońca w Polsce – podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Po raz pierwszy instalacje PV pracowały z mocą powyżej 14 tys. megawatów (MW).

„Dzisiaj o godz. 11.45 odnotowaliśmy rekord generacji PV. Wyniósł on 14565 MW. Po raz pierwszy PV pracowała z mocą powyżej 14 tys. MW" – podał rzecznik prasowy PSE Maciej Wapiński.

W tym czasie zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 19,6 tys. MW. Eksport wynosił z kolei 3,4 tys. MW.

„System pracuje stabilnie" – podaje PSE.

Moc zainstalowana PV w krajowym systemie elektroenergetycznym to obecnie 26862 MW.

elektrownia fotowoltaiczna
W środę 20 maja padł rekord generacji energii elektrycznej ze słońca w Polsce – podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Fot. Christopher Furlong/Getty Images
