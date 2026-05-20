20.05.2026 15:26
Padł rekord generacji energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce
W środę 20 maja padł rekord generacji energii elektrycznej ze słońca w Polsce – podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Po raz pierwszy instalacje PV pracowały z mocą powyżej 14 tys. megawatów (MW).
„Dzisiaj o godz. 11.45 odnotowaliśmy rekord generacji PV. Wyniósł on 14565 MW. Po raz pierwszy PV pracowała z mocą powyżej 14 tys. MW" – podał rzecznik prasowy PSE Maciej Wapiński.
W tym czasie zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 19,6 tys. MW. Eksport wynosił z kolei 3,4 tys. MW.
„System pracuje stabilnie" – podaje PSE.
Moc zainstalowana PV w krajowym systemie elektroenergetycznym to obecnie 26862 MW.