25.05.2026 16:27

PAIH ogłasza konkurs na prezesa i wiceprezesa

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiła konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu. PAIH oczekuje od kandydatów doświadczenia menedżerskiego i kompetencji w zarządzaniu organizacją.

Rada nadzorcza PAIH ogłosiła rozpoczęcie konkursu na stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu. Postępowanie będzie trzyetapowe. Termin zgłoszeń mija 8 czerwca.

„Od kandydatów oczekuje się m.in. doświadczenia menedżerskiego, znajomości działalności PAIH, wysokich kompetencji w zakresie zarządzania organizacją oraz spełnienia standardów niezależności i transparentności właściwych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa” – czytamy w komunikacie.

W środę wieczorem 29 kwietnia zmienił się skład rady nadzorczej PAIH. Następnego dnia nowa rada nadzorcza odwołała zarząd spółki, w tym prezesa Andrzeja Dychę, który pełnił funkcję od lutego 2024 r. Do pełnienia funkcji członka zarządu rada delegowała Artura Osuchowskiego.

