Parlamenty UE: konieczna współpraca wobec zagrożeń hybrydowych

Parlamenty państw UE muszą ściślej współpracować w obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych – uznali uczestnicy konferencji w Kopenhadze. Jako przykład skutecznych działań wskazano Szwecję, która rozwija kompleksowe mechanizmy odporności instytucjonalnej.

We wtorek w Kopenhadze zakończyła się Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE, najważniejsze forum koordynacji współpracy międzyparlamentarnej w Unii. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność wymiany doświadczeń w budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, które coraz silniej oddziałują na funkcjonowanie demokracji w Europie.

Przewodniczący szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén zaznaczył, że „parlamenty są na pierwszej linii frontu”. Wskazał, że zagrożenia hybrydowe obejmują m.in. dezinformację, cyberataki, presję ekonomiczną i ingerencję polityczną, a ich celem jest zakłócanie procedur, podważanie zaufania publicznego oraz paraliżowanie procesów decyzyjnych.

Czytaj również: Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje

Szwecja została przedstawiona jako modelowy przykład przygotowania instytucji państwowych na kryzysy. Norlén podkreślił, że skuteczna strategia nie może być ukierunkowana na jeden typ zagrożeń, lecz powinna opierać się na elastycznych zdolnościach reagowania. Dodał, że bezpieczeństwo to nie tylko kwestia technologii, ale również odporności instytucjonalnej i kulturowej.

W szwedzkim parlamencie regularnie prowadzone są szkolenia, ćwiczenia i planowanie scenariuszowe, obejmujące sytuacje kryzysowe, a nawet wojnę. Jak wyjaśnił Norlén, przygotowania dotyczą całej organizacji – od pracy sali plenarnej po zaplecze logistyczne, w tym zapewnienie żywności, schronienia oraz funkcjonowania komisji bez wsparcia cyfrowego.

Administracja Riksdagu opracowała także szczegółowe podręczniki postępowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych dla posłów i pracowników. Jednym z elementów przygotowań była symulacja sesji plenarnej z udziałem wszystkich 349 deputowanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia wojną, co miało pomóc politykom lepiej zrozumieć realia kryzysowe.

Szwedzcy parlamentarzyści otrzymali również poradnik dotyczący przeciwdziałania dezinformacji, opracowany m.in. na podstawie doświadczeń Parlamentu Europejskiego. Norlén podkreślił, że wyzwania są wspólne dla wielu państw, a niedawno przedstawiciele szwedzkiej administracji parlamentarnej spotkali się z urzędnikami z Holandii i Norwegii, by wymieniać się doświadczeniami.

W tegorocznej konferencji w Kopenhadze uczestniczyli przedstawiciele parlamentów państw UE oraz goście zagraniczni, w tym przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, którzy wystąpili w poniedziałek. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę od przyjęcia z udziałem króla Danii Fryderyka X, a główne obrady odbywały się w centrum konferencyjnym Villa Copenhagen.

Przy okazji szczytu w Kopenhadze marszałek Sejmu @wlodekczarzasty odbył dziś szereg spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami z innych państw UE. Rano rozmawiał z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Richardem Rašim. Po południu odbyły się spotkania z szefami… pic.twitter.com/sc7FlHKDK3 — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) May 4, 2026

Źródło: PAP