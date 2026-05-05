Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 18:14

Parlamenty UE: konieczna współpraca wobec zagrożeń hybrydowych

Parlamenty państw UE muszą ściślej współpracować w obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych – uznali uczestnicy konferencji w Kopenhadze. Jako przykład skutecznych działań wskazano Szwecję, która rozwija kompleksowe mechanizmy odporności instytucjonalnej.

We wtorek w Kopenhadze zakończyła się Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE, najważniejsze forum koordynacji współpracy międzyparlamentarnej w Unii. Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność wymiany doświadczeń w budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, które coraz silniej oddziałują na funkcjonowanie demokracji w Europie.

Przewodniczący szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén zaznaczył, że „parlamenty są na pierwszej linii frontu”. Wskazał, że zagrożenia hybrydowe obejmują m.in. dezinformację, cyberataki, presję ekonomiczną i ingerencję polityczną, a ich celem jest zakłócanie procedur, podważanie zaufania publicznego oraz paraliżowanie procesów decyzyjnych.

Czytaj również: Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje

Szwecja została przedstawiona jako modelowy przykład przygotowania instytucji państwowych na kryzysy. Norlén podkreślił, że skuteczna strategia nie może być ukierunkowana na jeden typ zagrożeń, lecz powinna opierać się na elastycznych zdolnościach reagowania. Dodał, że bezpieczeństwo to nie tylko kwestia technologii, ale również odporności instytucjonalnej i kulturowej.

W szwedzkim parlamencie regularnie prowadzone są szkolenia, ćwiczenia i planowanie scenariuszowe, obejmujące sytuacje kryzysowe, a nawet wojnę. Jak wyjaśnił Norlén, przygotowania dotyczą całej organizacji – od pracy sali plenarnej po zaplecze logistyczne, w tym zapewnienie żywności, schronienia oraz funkcjonowania komisji bez wsparcia cyfrowego.

Administracja Riksdagu opracowała także szczegółowe podręczniki postępowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych dla posłów i pracowników. Jednym z elementów przygotowań była symulacja sesji plenarnej z udziałem wszystkich 349 deputowanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia wojną, co miało pomóc politykom lepiej zrozumieć realia kryzysowe.

Szwedzcy parlamentarzyści otrzymali również poradnik dotyczący przeciwdziałania dezinformacji, opracowany m.in. na podstawie doświadczeń Parlamentu Europejskiego. Norlén podkreślił, że wyzwania są wspólne dla wielu państw, a niedawno przedstawiciele szwedzkiej administracji parlamentarnej spotkali się z urzędnikami z Holandii i Norwegii, by wymieniać się doświadczeniami.

W tegorocznej konferencji w Kopenhadze uczestniczyli przedstawiciele parlamentów państw UE oraz goście zagraniczni, w tym przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, którzy wystąpili w poniedziałek. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę od przyjęcia z udziałem króla Danii Fryderyka X, a główne obrady odbywały się w centrum konferencyjnym Villa Copenhagen.

Źródło: PAP

Włodzimierz Czarzasty
Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, którzy wystąpili w poniedziałek Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
W kateringu wyrasta pierwszy miliardowy biznes. Kuchnia Vikinga inwestuje na potęgę
Dwóch dostawców diet pudełkowych zmieniło już właściciela przy wycenie ponad 300 mln zł. Wartość trzeciego może wkrótce przekroczyć miliard. Kuchnia Vikinga realizuje inwestycje torujące drogę do 3…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kaukaz Południowy zyskuje na znaczeniu. To alternatywny korytarz transportowy i energetyczny
Kaukaz Południowy przestał być dla Europy jedynie peryferyjnym sąsiedztwem między Rosją, Turcją i Iranem. Region zyskuje na znaczeniu
03.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026