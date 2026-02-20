PARP uruchamia nowy nabór dla przedsiębiorczyń. Budżet programu to 50 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchamia nabór do programu „Wzornictwo w MŚP”, skierowanego do firm prowadzonych lub współprowadzonych przez kobiety.

Budżet naboru wynosi 50 mln zł. W ramach grantu pojedyncza firma może uzyskać do 3 mln zł. Działanie jest finansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW).

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w wykorzystaniu profesjonalnego designu przy tworzeniu i rozwijaniu produktów oraz usług.

– Kobiety w biznesie nie potrzebują specjalnych przywilejów – potrzebują dostępu do dobrych narzędzi. Program „Wzornictwo w MŚP” daje im dokładnie to: wsparcie ekspertów, profesjonalny proces projektowy i nawet 3 mln zł na wdrożenie pomysłu w życie – komentuje uruchomienie naboru Karolina Dorywalska, dyrektorka Departamentu Komunikacji i Marketingu w PARP.

– Nabór jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, a w tej edycji szczególnie wspieramy kobiety, które pełnią w firmie określoną kryteriami rolę i realnie wpływają na jej rozwój. Chcemy, żeby świetne idee nie kończyły się na szkicu czy w głowie właścicielki firmy, ale zamieniały się w produkty i usługi, które podbijają rynek. Dziś design to nie ozdoba – to przewaga konkurencyjna, którą pomagamy realnie zbudować. To szansa, żeby odważne decyzje biznesowe przełożyły się na konkretne wyniki, rozwój firmy i silniejszą markę – wskazuje Karolina Dorywalska.

PARP rusza z nowym naborem dla przedsiębiorczyń. Znamy kryteria

Inicjatywa jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego).

Jak podaje PARP, do udziału w naborze zaproszone są kobiety, które:

prowadzą własną firmę i mają ambicje jej dalszego rozwoju,

są wspólniczkami z prawem reprezentacji w spółce (przynajmniej od 6 miesięcy) i aktywnie uczestniczą w jej działaniach,

są wspólniczkami lub akcjonariuszkami i członkiniami zarządu (przynajmniej od 6 miesięcy) oraz mają realny wpływ na decyzje w firmie.

Wnioski można składać do 20 maja 2026 r.

Na co można przeznaczyć pieniądze na wykorzystanie profesjonalnego designu?

Dotacje przyznane w ramach projektu można przeznaczyć na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Do kwalifikowalnych wydatków zaliczają się koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz przygotowaniem strategii wzorniczej, a także doradztwa niezbędnego do jej wdrożenia.

Program obejmuje również możliwość zakupu środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych), oprogramowania oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how czy prawa własności intelektualnej.

Dofinansowane mogą być także koszty robót i materiałów budowlanych, jeśli są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, przy czym ich wartość nie może przekroczyć 10 proc. kosztów nabywanych środków trwałych. Do wsparcia finansowego kwalifikują się również koszty usług szkoleniowych.

Poziom dofinansowania może sięgnąć 85 proc. wartości projektu, co oznacza, że podmiot musi zapewnić co najmniej 15 proc. wkładu własnego.