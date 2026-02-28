PAŻP: Bliski Wschód bez bezpośredniego wpływu na polskie niebo. Odwołane i zawrócone loty
Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie nie ma bezpośredniego wpływu na polską przestrzeń powietrzną – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jednocześnie linie lotnicze odwołują i modyfikują połączenia do regionu w związku z zamykaniem przestrzeni powietrznej kolejnych państw.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała, że obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie wpływają bezpośrednio na ruch lotniczy nad Polską, choć sytuacja oddziałuje na ruch w Europie. W związku z tym uruchomiono europejskie mechanizmy kryzysowe.
W sobotę o godz. 10.00 odbyło się spotkanie European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC), w którym uczestniczył Rafał Marczewski, wiceprezes PANSA ds. żeglugi powietrznej. Informację przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jak zaznaczył minister, podczas spotkania omówiono scenariusze oraz plan działania w europejskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie decyzje są koordynowane na poziomie całej sieci europejskiej.
Odwołane rejsy do Tel Awiwu i zawrócony lot do Dubaju
Ze względu na wstrzymanie operacji lotniczych na lotnisku w Tel Awiwie od godz. 06.57 do 10.00 w dniu 3 marca, wszystkie rejsy PLL LOT do i z tego miasta w tym czasie zostały odwołane. Decyzja była bezpośrednim skutkiem zamknięcia przestrzeni powietrznej w regionie.
Minister infrastruktury poinformował również, że rejs LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawrócił do Warszawy z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie.
Klimczak podkreślił, że pasażerowie będą informowani na bieżąco o wszystkich zmianach w siatce połączeń przez narodowego przewoźnika. Zaznaczył też, że samoloty PLL LOT od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa.
Warszawskie Lotnisko Chopina zaapelowało do pasażerów lecących do krajów Bliskiego Wschodu o monitorowanie statusu rejsów i bezpośredni kontakt z przewoźnikami.
Zamknięte przestrzenie powietrzne i decyzje przewoźników
W sobotę Ministerstwo Transportu Izraela poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju. O wstrzymaniu połączeń z Izraelem, Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz z Ammanem w Jordanii poinformował także Wizz Air.
Qatar Airways przekazały, że tymczasowo zawieszają loty z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej Kataru. Przewoźnik zapowiedział wznowienie operacji po jej ponownym otwarciu, zastrzegając możliwość opóźnień w rozkładach lotów.
Linia lotnicza poinformowała również o wysłaniu dodatkowego personelu naziemnego na międzynarodowe lotnisko Hamad oraz inne kluczowe lotniska, aby wesprzeć pasażerów dotkniętych zakłóceniami.
PANSA podkreśliła, że aktywacja EACCC ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego w Europie, a działania są prowadzone w ścisłej współpracy wszystkich państw.
Ataki na Iran i sytuacja obywateli RP
W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, a premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił o eliminowaniu egzystencjalnego zagrożenia ze strony Iranu.
Minister obrony Izraela Israel Kac ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju ze skutkiem natychmiastowym. Ataki i decyzje władz dodatkowo pogłębiły destabilizację regionu.
Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że pracownicy polskiej ambasady w Teheranie są bezpieczni.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podał, że w systemie Odyseusz figuruje 5 osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu. Resort apeluje o opuszczenie Iranu, rekomenduje wyjazd z Libanu oraz unikanie podróży do całego regionu, ostrzegając przed dalszymi zakłóceniami w ruchu lotniczym.
Źródło: PAP