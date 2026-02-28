PAŻP: Bliski Wschód bez bezpośredniego wpływu na polskie niebo. Odwołane i zawrócone loty

Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie nie ma bezpośredniego wpływu na polską przestrzeń powietrzną – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jednocześnie linie lotnicze odwołują i modyfikują połączenia do regionu w związku z zamykaniem przestrzeni powietrznej kolejnych państw.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała, że obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie wpływają bezpośrednio na ruch lotniczy nad Polską, choć sytuacja oddziałuje na ruch w Europie. W związku z tym uruchomiono europejskie mechanizmy kryzysowe.

W związku z aktualną sytuacją i jej wpływem na ruch lotniczy w Europie aktywowano działania European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC). Wszystkie działania są koordynowane w europejskiej sieci.



Obecnie sytuacja nie ma bezpośredniego wpływu na polską przestrzeń powietrzną — PANSA (@PANSA_PL) February 28, 2026

W sobotę o godz. 10.00 odbyło się spotkanie European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC), w którym uczestniczył Rafał Marczewski, wiceprezes PANSA ds. żeglugi powietrznej. Informację przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak zaznaczył minister, podczas spotkania omówiono scenariusze oraz plan działania w europejskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie decyzje są koordynowane na poziomie całej sieci europejskiej.

Odwołane rejsy do Tel Awiwu i zawrócony lot do Dubaju

Ze względu na wstrzymanie operacji lotniczych na lotnisku w Tel Awiwie od godz. 06.57 do 10.00 w dniu 3 marca, wszystkie rejsy PLL LOT do i z tego miasta w tym czasie zostały odwołane. Decyzja była bezpośrednim skutkiem zamknięcia przestrzeni powietrznej w regionie.

Minister infrastruktury poinformował również, że rejs LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawrócił do Warszawy z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie.

Klimczak podkreślił, że pasażerowie będą informowani na bieżąco o wszystkich zmianach w siatce połączeń przez narodowego przewoźnika. Zaznaczył też, że samoloty PLL LOT od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa.

Warszawskie Lotnisko Chopina zaapelowało do pasażerów lecących do krajów Bliskiego Wschodu o monitorowanie statusu rejsów i bezpośredni kontakt z przewoźnikami.

Zamknięte przestrzenie powietrzne i decyzje przewoźników

W sobotę Ministerstwo Transportu Izraela poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju. O wstrzymaniu połączeń z Izraelem, Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz z Ammanem w Jordanii poinformował także Wizz Air.

Qatar Airways przekazały, że tymczasowo zawieszają loty z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej Kataru. Przewoźnik zapowiedział wznowienie operacji po jej ponownym otwarciu, zastrzegając możliwość opóźnień w rozkładach lotów.

Linia lotnicza poinformowała również o wysłaniu dodatkowego personelu naziemnego na międzynarodowe lotnisko Hamad oraz inne kluczowe lotniska, aby wesprzeć pasażerów dotkniętych zakłóceniami.

PANSA podkreśliła, że aktywacja EACCC ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego w Europie, a działania są prowadzone w ścisłej współpracy wszystkich państw.

Ataki na Iran i sytuacja obywateli RP

W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, a premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił o eliminowaniu egzystencjalnego zagrożenia ze strony Iranu.

Minister obrony Izraela Israel Kac ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju ze skutkiem natychmiastowym. Ataki i decyzje władz dodatkowo pogłębiły destabilizację regionu.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że pracownicy polskiej ambasady w Teheranie są bezpieczni.

Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem.

Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 28, 2026

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podał, że w systemie Odyseusz figuruje 5 osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu. Resort apeluje o opuszczenie Iranu, rekomenduje wyjazd z Libanu oraz unikanie podróży do całego regionu, ostrzegając przed dalszymi zakłóceniami w ruchu lotniczym.

📢‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie‼️Przestrzeń powietrzna ✈️dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta🚫 Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w… pic.twitter.com/V9uJ6oH6CR — Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026

Źródło: PAP