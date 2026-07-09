PAŻP przestanie otrzymywać środki z Eurocontrol w ramach opłat trasowych. To efekt wyroku w sprawie Pfizer przeciwko Polsce

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że Eurocontrol wstrzyma przekazywanie jej środków z opłat trasowych. Decyzja ma związek z wyrokiem belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. PAŻP podkreśla, że sprawa nie dotyczy działalności agencji, ale może objąć jej podstawowe źródło finansowania.

Lotnisko w Poznaniu. Z powodu zajęcia wierzytelności PAŻP może mieć problemy. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej informację o zajęciu wierzytelności z tytułu należnych jej opłat trasowych. Chodzi o środki pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP.

Agencja zaznaczyła, że postępowanie przed sądem w Belgii zakończyło się wyrokiem w kwietniu 2026 r. Nie dotyczyło ono PAŻP i pozostaje całkowicie niezwiązane z wykonywaniem jej ustawowych zadań.

Zajęcie obejmuje obecne i przyszłe środki

Według PAŻP otrzymanie przez Eurocontrol tytułu wykonawczego oznacza obowiązek wstrzymania przekazywania agencji wszystkich środków pochodzących z opłat trasowych. Dotyczy to zarówno pieniędzy już zgromadzonych, jak i tych, które będą wpływać w przyszłości.

Blokada ma obowiązywać do czasu zaspokojenia roszczenia Pfizera albo innego rozstrzygnięcia sprawy. PAŻP wskazała, że opłaty trasowe stanowią ponad 80 proc. jej przychodów. Są więc podstawowym źródłem finansowania działalności agencji.

Opłaty te są pobierane przez Eurocontrol na podstawie Konwencji Eurocontrol oraz umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych. Oba akty zostały ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską.

PAŻP przygotowuje formalny sprzeciw

Agencja poinformowała, że podejmuje działania zmierzające do uchylenia zabezpieczenia i zwolnienia środków finansowych. Przygotowywany jest formalny sprzeciw, który ma zostać wniesiony w wymaganym terminie.

PAŻP prowadzi działania w koordynacji z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwymi organami państwa. Jednocześnie, we współpracy z krajowymi instytucjami, agencja zabiega o zabezpieczenie finansowania potrzebnego do nieprzerwanej realizacji swoich zadań.

PAŻP podkreśliła, że jej priorytetem pozostaje utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości świadczenia służb żeglugi powietrznej. Agencja zapewniła również, że nie ma ryzyka zwolnień pracowników.

Wyrok w sprawie Pfizer przeciwko Polsce

Przypomnijmy, sprawa dotyczy kontraktu na szczepionki przeciwko COVID-19. 1 kwietnia 2026 r. sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi odebrać od amerykańskiego koncernu Pfizer szczepionki i zapłacić firmie 5 mld 644 mln zł.

Według Ministerstwa Zdrowia do odbioru pozostaje około 64 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Do zasądzonej kwoty należy doliczyć około 170 mln zł kosztów procesowych.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało odwołanie od nieprawomocnego wyroku. Na początku czerwca resort informował, że Polsce doręczono kopię wykonawczą wyroku wraz z nakazem zapłaty zasądzonych kwot i kosztów komorniczych. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od daty doręczenia.

Polska odmówiła dalszego odbioru szczepionek

Spór toczy się przed sądem w Brukseli, ponieważ tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a Pfizerem. Komisja zawarła kontrakt z amerykańskim producentem w imieniu państw członkowskich w 2021 r.

Polska w ramach tej umowy zobowiązała się do zakupu określonej liczby szczepionek zgodnie z wynegocjowanym harmonogramem. W 2022 r. odmówiła jednak dalszego odbioru dawek. We wrześniu 2023 r. Pfizer pozwał Polskę o wykonanie umowy.

Belgijski sąd uznał, że warunki rozwiązania umowy kupna przez Polskę nie zostały spełnione. Stwierdził także, że Polska nie wykazała, by klauzule dotyczące ceny, liczby dawek lub zrzeczenia się odpowiedzialności wskazywały na nadużycie pozycji dominującej przez Pfizera.

Sąd uznał również, że ani wojna w Ukrainie, ani spadek liczby zakażeń nie stanowiły okoliczności uzasadniających zniesienie lub zmianę zobowiązań Polski wobec firmy. Orzekł ponadto, że Polska nie wykazała, iż Pfizer nadużył swoich praw, kontynuując wykonywanie zobowiązań umownych.

Źródło: PAP/XYZ