12.05.2026 15:55

PE, KE oraz Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie leków krytycznych

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, cypryjskiej prezydencji reprezentującej Radę UE oraz Komisji Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają zwiększyć dostępność leków krytycznych w UE.

Obecnie Europa importuje ok. 80 proc. najczęściej stosowanych i tańszych leków generycznych oraz składników potrzebnych do ich wytwarzania. W niektórych obszarach produkcja na terenie Europy praktycznie nie istnieje, co powoduje całkowite uzależnienie od importu leków ratujących życie – w tym preparatów onkologicznych, kardiologicznych oraz stosowanych w chorobach autoimmunologicznych – a także od dostaw substancji niezbędnych do ich produkcji.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 80 proc. importowanych przez UE składników farmaceutycznych pochodzi z zaledwie pięciu państw: Chin, USA, Wielkiej Brytanii, Indii oraz Indonezji. Same Chiny odpowiadają za 45 proc. tego importu.

Tym problemom ma zaradzić akt dotyczący leków o krytycznym znaczeniu w UE. Jak napisał na platformie X europoseł PSL Adam Jarubas, przewodniczący komisji zdrowia w Parlamencie Europejskim, we wtorek, po blisko 13 godzinach negocjacji między europarlamentem, Komisją Europejską a Radą UE, udało się osiągnąć kompromis w sprawie nowych przepisów.

„To większe bezpieczeństwo lekowe dla Europejczyków, przywracanie produkcji w Europie, wspólne zakupy oraz wsparcie dla reindustrializacji i konkurencyjności UE" – stwierdził Adam Jarubas.

Przepisy o lekach krytycznych – szczegóły wprowadzanych rozwiązań

Przepisy o lekach krytycznych są elementem głębszej reformy unijnego prawa farmaceutycznego, zapoczątkowanej w następstwie pandemii COVID-19. Odpowiedzią na niedobór leków ma być wykorzystanie zamówień publicznych oraz możliwość koordynowania działań między krajami członkowskimi.

W tym celu wzmocniona zostanie Europejska Agencja Leków, a Komisja Europejska będzie odpowiadać za koordynowanie wspólnych zamówień składanych przez kilka państw członkowskich.

Nowe przepisy mają również zachęcić państwa UE do wspólnego składania zamówień na produkcję leków, co ma pomóc zaradzić dysproporcjom w dostępie do nich.

Według Europejskiej Agencji Leków za leki o krytycznym znaczeniu uznawane są preparaty stosowane w leczeniu ciężkich oraz przewlekłych chorób, dla których dostępne są ograniczone alternatywy terapeutyczne. Na liście znajdują się m.in. antybiotyki, szczepionki, insulina oraz leki stosowane w leczeniu nowotworów, chorób serca i cukrzycy.

Zainicjowanie prac nad przepisami było jednym z priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE w 2025 r.

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
