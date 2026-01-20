PE: ratyfikacja umowy handlowej pomiędzy UE a USA została wstrzymana

Parlament Europejski wstrzymuje ratyfikację umowy handlowej zawartej w ubiegłym roku między Unią Europejską a USA. Jak przekazało PAP źródło w UE, głosowanie nad porozumieniem w komisji handlu międzynarodowego PE miało się odbyć pod koniec stycznia, ale w parlamencie nie ma obecnie poparcia dla tego ruchu.

Dotychczas największa grupa w PE, Europejska Partia Ludowa (EPL), była za tym, aby dalej prowadzić w PE proces ratyfikacji umowy (głosowanie w komisji miało odbyć się 27 stycznia), jednak – jak przekazało źródło w PE – zmieniła zdanie.

„EPL popiera umowę handlową UE–USA, ale biorąc pod uwagę groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii, jej zatwierdzenie nie jest na tym etapie możliwe. Należy wstrzymać cła na produkty amerykańskie w wysokości 0 proc.” – napisał w weekend na platformie X lider tej grupy, niemiecki europoseł Manfred Weber.

Z informacji PAP wynika, że również dwie inne grupy chcą wstrzymać proces ratyfikacji umowy – Socjaliści i Demokraci (S&D) oraz grupa Odnowić Europę. W efekcie, bez poparcia tych trzech grup, umowa nie uzyska większości w PE. Liderka S&D, hiszpańska europosłanka Iratxe Garcia Perez napisała, że należy zawiesić negocjacje w sprawie umowy handlowej z USA. "UE nie ulegnie zastraszeniu" – dodała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen powiedziała w Davos, że dodatkowe cła zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa są błędem. Krytycznie o planach amerykańskiej administracji wypowiadał się również prezydent Francji Emmanuel Macron.

Źródło: PAP/XYZ