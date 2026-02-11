Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
NEWSROOM XYZ
11.02.2026 14:05

PE zatwierdził pakiet wsparcia finansowego dla Ukrainy o wartości 90 mld euro

Parlament Europejski przyjął w środę w Strasburgu pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwią udostępnienie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027. Celem wsparcia jest zaspokojenie pilnych potrzeb finansowych kraju, który cały czas odpiera rosyjską inwazję.

Z całej pożyczki 30 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie budżetowe, a 60 mld euro trafi na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy oraz zakup sprzętu wojskowego, głównie od producentów z Ukrainy, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W sytuacjach pilnej potrzeby dopuszczone będzie pozyskanie sprzętu wojskowego od państw spoza tej grupy, np. USA.

Wsparcie będzie uzależnione od spełnienia rygorystycznych warunków, m.in. przestrzegania zasad demokracji, praworządności, ochrony praw człowieka oraz zwalczania korupcji.

Pożyczka zostanie sfinansowana ze wspólnego zadłużenia UE na rynkach kapitałowych i zabezpieczona w ramach unijnego budżetu długoterminowego. Koszty obsługi długu w latach 2027-2028 szacowane są na ok. 1,3 mld euro rocznie.

Spłata kapitału przez Ukrainę ma nastąpić po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji, które gwarantuje fakt, że UE kontroluje zamrożone rosyjskie aktywa.

Pakiet wsparcia przyjęto w trybie pilnym. Za propozycją pożyczki głosowało 458 europosłów, przeciw było 140, a 44 wstrzymało się od głosu.

Kolejnym krokiem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w ramach Rady UE, co pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy na początku drugiego kwartału 2026 r.

Pakiet został uzgodniony na szczycie UE 18 grudnia 2025 r. i zaprezentowany przez KE 14 stycznia 2026 r. Pożyczka ma pokryć około dwóch trzecich przewidywanych potrzeb finansowych Ukrainy i de facto umożliwia jej kontynuowanie obrony przed rosyjskim najeźdźcą, gdy pomoc z USA została niemal absolutnie wstrzymana przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

Z uwagi na stanowisko Czech, Węgier i Słowacji wsparcie zostało przyjęte w ramach tzw. procedury wzmocnionej współpracy, pozwalającej na działanie chętnym państwom członkowskim bez wymogu jednomyślności.

Źródło: PAP

Ukraińska flaga nad Kijowem
Na zdjęciu z listopada 2023 r. ukraińska flaga nad Kijowem. Fot. Kostya Liberov/Libkos/Getty Images
