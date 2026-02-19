Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 06:55

Pekao z rekordowym wynikiem netto w 2025 r. Bank podał wyniki

Bank Pekao miał raportowany zysk netto w 2025 r. na poziomie 7,015 mld zł. To wzrost 10 proc. rok do roku i najwyższy poziom zysku netto w historii banku – podaje Pekao.

W samym czwartym kwartale raportowany zysk netto wyniósł 1 mld 824 mld zł – podał bank. Wynik netto w czwartym kwartale okazał się o 9 proc. lepszy od konsensusu PAP Biznes na poziomie 1 mld 666 mln zł.

„Kluczowym czynnikiem był poziom stóp procentowych i stabilna marża odsetkowa, co w połączeniu ze wzrostem wolumenów dzięki działalności komercyjnej Banku, znacząco przełożyło się na rentowność" – wskazał prezes banku Cezary Stypułkowski w liście do inwestorów.

Jak wskazano w komunikacie banku, na wzrost zysku przełożyła się rosnąca dynamika portfela kredytowego, wynik prowizyjny, skuteczna akwizycja klientów (zwłaszcza w bankowości dla firm), rozwój w kanałach cyfrowych oraz niskie koszty ryzyka.

– Rok 2025 był dla sektora okresem sprzyjających warunków makroekonomicznych, jednak poprawa naszych wyników była przede wszystkim efektem konsekwentnego wypełniania strategii i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Banku Pekao. To rezultat zespołowej pracy m.in. w obszarze jakości relacji z klientami i sprawności procesów. Wchodząc w bardziej wymagający 2026 r. pozostajemy skoncentrowani na dalszej poprawie doświadczeń klientów, podnoszeniu efektywności operacyjnej i budowaniu trwałej wartości, z determinacją i jasnym poczuciem kierunku. Wzrost jako jeden z trzech filarów naszej strategii pozostanie bardzo istotnym motywatorem naszych działań we wszystkich liniach biznesowych – skomentował Stypułkowski cytowany w komunikacie banku.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale 2025 r. wyniósł 3 mld 403 mln zł (spadek o 1,7 proc. rok do roku, zgodnie z konsensusem).

Wynik Pekao z prowizji wyniósł 890 mln zł (wzrost o 14,7 proc. rok do roku, 8 proc. powyżej konsensusu).

Koszty ogółem wyniosły 1 mld 433 mln zł – o 0,4 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2024 r. , ale 5 proc. poniżej konsensusu.

Saldo rezerw banku było na poziomie minus 136 mln zł.

Na koniec 2025 r. łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 16,4 proc., a Tier1 15 proc. „W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów" – podaje bank.

Wiosną minionego roku Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 r. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., wskaźnik C/I ma być poniżej 35 proc. ,a aktywnych klientów mobile ma być 4,4 mln. Na koniec 2025 r. te wskaźniki wynosiły odpowiednio 21,4 proc.; 34,5 proc. (32,2 proc. z wyłączeniem składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny) oraz 3,72 mln.

Koszty ryzyka znalazły się w 2025 r. na poziomie 39 pb, a zakładany CoR na koniec 2027 r. ma wynieść 65–75 pb – podał także bank.

Na zdjęciu placówka Banku Pekao S.A.
Bank Pekao miał raportowany zysk netto w 2025 r. na poziomie 7,015 mld zł. Fot. PAP/ Albert Zawada
