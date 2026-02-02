Pełczyńska-Nałęcz: w najbliższym czasie spotkam się z liderami koalicji

Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce częstszych spotkań z liderami pozostałych partii tworzących koalicję. Wyraziła również nadzieję, że premier Donald Tusk podejmie decyzję o powierzeniu jej funkcji wicepremiera.

Podczas konferencji prasowej ministra funduszy i polityki regionalnej podziękowała za oddane na nią głosy. Przedstawiła też priorytety, które będą jej przyświecać w kierowaniu partią.

– Przed nami sprawy, z którymi chcemy iść do przodu. Polska 2050 jest formacją wyrazistego centrum. Bez wyrazistego centrum do władzy w Polsce dojdzie radykalna prawica. Zawsze staniemy po stronie klientów, konsumentów, nie wielkich korporacji. Staniemy po stronie przedsiębiorców i ludzi pracujących, a nie tych, którym wydaje się, że mogą być bogatym politykiem i zarabiać na taniej sile roboczej. Polskie technologie, firmy, polska przedsiębiorczość i sprawiedliwe podatki. Polityka mieszkaniowa dla mieszkańców, a nie tych, którzy chcą zarabiać na spekulacji. To jest to, z czym będziemy szli do przodu – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zapowiedziała także, że w najbliższym czasie zwróci się do Rady Krajowej Polski 2050 o zwołanie krajowego zjazdu partii. Chce, by w Radzie Krajowej znaleźli się wszyscy szefowie struktur regionalnych.

Oznajmiła także, że w najbliższym czasie spotka się z pozostałymi liderami koalicji. Wyraziła nadzieję, że premier Donald Tusk, zgodnie z ustną umową, mianuje ją wicepremierką.

W konferencji udział wzięła również Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu oraz kontrkandydatka Pełczyńskiej-Nałęcz. Wyraziła oczekiwanie, że nowa przewodnicząca zasypie podziały w partii.

Na konferencji zabrakło ustępującego przewodniczącego Szymona Hołowni. Katarzyna Pełćzyńska-Nałęcz przyznała jednak, że pogratulował jej wygranej.