PERN: wzrost przeładunków oleju napędowego dostarczanego do Polski przez morze

W bazie paliw PERN w Dębogórzu (Pomorskie) wzrosła w ostatnim czasie liczba operacji przeładunkowych oleju napędowego dostarczanego do Polski drogą morską. W najbliższym miesiącu spodziewane jest utrzymanie wysokiego poziomu wykorzystania tej infrastruktury.

Baza paliw PERN w Dębogórzu jest przystosowana do odbioru produktów naftowych dostarczanych do naszego kraju statkami przez Morze Bałtyckie. W październiku 2025 r. oddane zostały tam do użytku trzy nowe zbiorniki o pojemności po 50 tys. metrów sześc. każdy, zwiększając tym samym pojemność magazynową obiektu do ponad 500 tys. metrów sześc.

Odpowiadając w środę na pytania PAP, dotyczące funkcjonowania infrastruktury przeładunkowej i magazynowej PERN, spółka zapewniła, że zarówno baza paliw w Dębogórzu, jak i terminal w gdańskim Naftoporcie, „pracują obecnie bez zakłóceń”.

„W Naftoporcie na bieżąco obsługujemy zarówno dostawy ropy naftowej, jak i paliw. Wolumeny przeładunków zbliżone są do poziomów z ubiegłego roku” - zaznaczył PERN.

Jednocześnie spółka zwróciła uwagę, że w jej bazie paliw w Dębogórzu „w ostatnim czasie wzrosła liczba operacji związanych z przeładunkiem oleju napędowego dostarczanego drogą morską”. „Zgodnie z harmonogramem dostaw w najbliższym miesiącu spodziewane jest utrzymanie wysokiego poziomu wykorzystania tej infrastruktury” - podkreślił PERN.

Spółka zapewniła też, że możliwości operacyjne należących do niej pozostałych baz paliw „pozostają na bezpiecznym i stabilnym poziomie”.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19 bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także w Niemczech - do rafinerii Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

Do Grupy PERN należy Naftoport z siedzibą w Gdańsku, który wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych. PERN posiada tam 66,67 proc. udziałów, a pozostałe mają: Orlen, Port Północny, J&S Service & Investment oraz Skarb Państwa.

Źródło: PAP