Polregio ogłasza duży przetarg. Chce kupić 22 pociągi elektryczne

Polregio ogłasza przetarg na zakup 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych – poinformował przewoźnik. To największe od lat zamówienie spółki na nowe pojazdy. Obecny tabor jest przestarzały.

Zakup wszystkich 22 pojazdów pozwoli zwiększyć ofertę o około siedem tysięcy stojących i siedzących miejsc dla podróżnych. „Kolejne działania przed nami” – zapowiedziała p.o. prezesa Polregio Aleksandra Grzywaczewska.

Spółka zapewnia, że to największe zamówienie na fabrycznie nowe pojazdy od lat. Pierwsze pociągi mają wyjechać na tory na przełomie 2028 i 2029 r. Będą obsługiwać połączenia aglomeracyjne i ponadregionalne.

Przetarg, który potrwa do 26 lutego, przewiduje zakup sześciu składów w ramach zamówienia podstawowego i kolejnych 16 pojazdów w ramach prawa opcji. Każdy nowy pojazd ma mieścić co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Z kolei wymagana maksymalna prędkość to co najmniej 160 km/h.

W grudniu Polregio podpisało umowę na zakup dziewięciu używanych pociągów spalinowych LINT 27 z Niemiec. Łącznie w całym 2025 r. spółka podpisała umowy na zakup 26 pojazdów. W tym samym czasie przewiozła 102,6 mln pasażerów. To o ponad 1,7 mln więcej r/r.

Tabor Polregio, liczący ponad 300 pojazdów, jest jednak przestarzały. Średnia wieku składów to 41 lat. Według danych spółki, do 2030 r. 141 pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań. Pod koniec 2024 r. władze Polregio szacowały, że potrzebny jest zakup blisko 300 nowych pojazdów.

Źródło: PAP, XYZ