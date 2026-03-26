Prezes Polregio: chcemy 100 nowych pociągów do 2030 r.

Polregio do 2030 r. chce pozyskać ok. 100 nowych pociągów – mówi prezes spółki Andrzej Pawłowski. Ma tego dokonać m.in. przez "pool taborowy". Równolegle firma zamierza dalej kupować pojazdy z rynku wtórnego.

– Chcielibyśmy być gotowi z nowymi pociągami na otwarcie rynku w 2030 r., wtedy będziemy mogli lepiej konkurować w przetargach w ramach służby publicznej. Bez nowego taboru będzie to znacznie trudniejsze – podkreślił.

Tabor Polregio, liczący ponad 300 pojazdów, jest przestarzały. Średnia wieku składów to 41 lat. Według danych spółki, do 2030 r. 141 pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań. Pod koniec 2024 r. władze Polregio szacowały, że potrzebny jest zakup blisko 300 nowych pojazdów.

Teraz jednak Andrzej Pawłowski oszacował, że spółka potrzebuje 100 nowych pociągów. Dodał, że mogłyby je dostarczyć polskie firmy.

– Polscy producenci produkują w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy [...] Jednak to, czy będzie nas stać na zakup pojazdów fabrycznie nowych, nie jest w pełni zależne od nas. Ze względu na regulacje dotyczące tzw. rozsądnego zysku Polregio nie ma prawnej możliwości wypracowania zysku umożliwiającego samodzielny zakup całości potrzebnego taboru – wyjaśnił.

Z tego powodu spółka szuka innych sposobów na modernizację parku maszynowego. Jednym z nich jest tzw. pool taborowy, czyli wynajem pociągów od innych firm.

Prezes Polregio przekazał też, że przewoźnik planuje w tym roku kontynuować zakupy z rynku wtórnego.

– W zeszłym roku kupiliśmy 22 używane pojazdy, w tym roku rozglądamy się za kolejnymi. Celujemy głównie w pojazdy spalinowe, ponieważ duża część naszych przewozów realizowana jest na liniach niezelektryfikowanych – wytłumaczył.

Andrzej Pawłowski zapewnił, że spółka jest obecnie w dobrej kondycji płynnościowej. Zapowiedział, że wyniki za 2025 r. będą o wiele lepsze od tych za 2024 r., gdy spółka miała 2,2 mln zł zysku.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Jego udział w rynku to ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi – samorządy wojewódzkie. W 2025 r. spółka przewiozła prawie 103 mln pasażerów.

