26.03.2026

Prezes Polregio: chcemy 100 nowych pociągów do 2030 r.

Polregio do 2030 r. chce pozyskać ok. 100 nowych pociągów – mówi prezes spółki Andrzej Pawłowski. Ma tego dokonać m.in. przez "pool taborowy". Równolegle firma zamierza dalej kupować pojazdy z rynku wtórnego.

Chcielibyśmy być gotowi z nowymi pociągami na otwarcie rynku w 2030 r., wtedy będziemy mogli lepiej konkurować w przetargach w ramach służby publicznej. Bez nowego taboru będzie to znacznie trudniejsze – podkreślił.

Tabor Polregio, liczący ponad 300 pojazdów, jest przestarzały. Średnia wieku składów to 41 lat. Według danych spółki, do 2030 r. 141 pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań. Pod koniec 2024 r. władze Polregio szacowały, że potrzebny jest zakup blisko 300 nowych pojazdów.

Teraz jednak Andrzej Pawłowski oszacował, że spółka potrzebuje 100 nowych pociągów. Dodał, że mogłyby je dostarczyć polskie firmy.

Polscy producenci produkują w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy [...] Jednak to, czy będzie nas stać na zakup pojazdów fabrycznie nowych, nie jest w pełni zależne od nas. Ze względu na regulacje dotyczące tzw. rozsądnego zysku Polregio nie ma prawnej możliwości wypracowania zysku umożliwiającego samodzielny zakup całości potrzebnego taboru – wyjaśnił.

Z tego powodu spółka szuka innych sposobów na modernizację parku maszynowego. Jednym z nich jest tzw. pool taborowy, czyli wynajem pociągów od innych firm.

Prezes Polregio przekazał też, że przewoźnik planuje w tym roku kontynuować zakupy z rynku wtórnego.

– W zeszłym roku kupiliśmy 22 używane pojazdy, w tym roku rozglądamy się za kolejnymi. Celujemy głównie w pojazdy spalinowe, ponieważ duża część naszych przewozów realizowana jest na liniach niezelektryfikowanych – wytłumaczył.

Andrzej Pawłowski zapewnił, że spółka jest obecnie w dobrej kondycji płynnościowej. Zapowiedział, że wyniki za 2025 r. będą o wiele lepsze od tych za 2024 r., gdy spółka miała 2,2 mln zł zysku.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Jego udział w rynku to ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi – samorządy wojewódzkie. W 2025 r. spółka przewiozła prawie 103 mln pasażerów.

Źródło: PAP, XYZ

Rekord sporów w przetargach publicznych. Opóźniają inwestycje
Na zdjęciu pociąg Polregio, jadący wśród zieleni, na pierwszym planie kwiaty.
Fot. Polregio
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026