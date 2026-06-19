PGE pokryje stratę za 2025 r. z kapitału zapasowego

Walne zgromadzenie PGE zdecydowało w czwartek o pokryciu blisko 7 mld straty za 2025 r. z kapitału zapasowego spółki. Powołano także siedem osób do rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z opublikowanymi uchwałami, czwartkowe walne zgodziło się na pokrycie straty netto PGE za rok obrotowy 2025 r. w wysokości ponad 6,95 mld zł z kapitału zapasowego spółki.

Walne ponadto udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2025 r.

Obecnie w zarządzie PGE zasiada pięć osób: Dariusz Lubera (prezes), Piotr Dziubałtowski (wiceprezes ds. wsparcia i rozwoju), Przemysław Jastrzębski (wiceprezes ds. finansowych), Marcin Laskowski (wiceprezes ds. regulacji) oraz Katarzyna Rozenfeld (wiceprezeska ds. operacyjnych).

Walne PGE wybrało siedem osób do rady nadzorczej

W skład organu weszli Michał Domagała, Anna Kowalik, Andrzej Kozyra, Elżbieta Niebisz, Andrzeja Rzońca, Andrzej Sadkowski oraz Piotr Stolarczyk.

Zgodnie ze statutem spółki, w skład rady nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki.

Zgodnie z informacją na stronie PGE obecnie w skład rady nadzorczej wchodzi dziewięciu członków. Oprócz wybranych w czwartek osób są to również Arkadiusz Krężel i Wojciech Wróbel.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Do Skarbu Państwa należy blisko 61 proc. akcji spółki.

Źródło: PAP/XYZ