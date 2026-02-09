PGG prognozuje 5 mld zł straty za 2025 rok

Polska Grupa Górnicza prognozuje, że ubiegły rok zakończyła będąc 5 mld zł pod kreską. Taki wynik oznaczałby, że strata netto byłaby niższa niż w 2024 r. i to o 1,4 mld zł.

O wynikach spółka poinformowała na konferencji prasowej. Wiceprezes PGG Bartosz Kępa wskazał, że plan przychodów udało się zrealizować w 103 proc. Obrót ze sprzedaży węgla wyniósł w całym 2025 r. ok. 7,1 mld zł, co jednak i tak oznacza spadek w porównaniu z 2024 r. o 2,3 mld zł. Po stronie kosztów operacyjnych i wydatków księgowi PGG odnotowali ok. 12,6 mld zł, czyli o 1,3 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Do wysokości straty przyczyniły się negatywnie: spadek wolumenu sprzedaży (0,5 mld zł), spadek cen (1,8 mld zł) i wzrost amortyzacji (0,2 mld zł), a na jej zmniejszenie wpłynęły obniżenie wydatków i pozostałe czynniki (1,1 mld zł).

Kępa wyjaśniał w poniedziałek, że PGG, jako spółka objęta tzw. Nowym Systemem Wsparcia (obok Południowego Koncernu Węglowego), dostaje dotacje do redukcji zdolności wydobywczych, czyli pomoc publiczną, w pewnej części w gotówce, a w znacznej większości – w postaci podwyższenia kapitału papierami skarbowymi. To powoduje, że w księgach ta część pomocy nie jest odzwierciedlona w postaci pozostałego przychodu operacyjnego. Dlatego też, mimo pomocy, PGG wykazuje w sprawozdaniu dużą stratę.

– Naszym głównym zadaniem jest - mimo tego, co się dzieje w otoczeniu, mając te aktywa, które posiadamy – minimalizować pomoc publiczną, żeby ona nie wyszła poza wcześniej projektowane ramy. Jeżeli chodzi o 2025 r., jestem dumny, co udało nam się zrobić – wskazał Kępa, odwołując się do spadku kosztów operacyjnych i wydatków kapitałowych rdr o 9,4 proc. (ogółem o 1,3 mld zł), przy redukcji wydobycia rdr o 7,1 proc. Wpłynęło to na obniżenie kosztów jednostkowych rdr o 2,5 proc.

