06.04.2026 10:12

PIE: co czwarta firma planuje nowe zatrudnienia do końca roku

Co czwarta badana firma planuje zatrudnić do końca roku nowych pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Z kolei 12 proc. ankietowanych przedsiębiorstw planuje zwolnienia.

Z badania przeprowadzonego przez PIE w ramach badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że do końca lutego 2026 r. 11 proc. przedsiębiorstw zatrudniło nowych pracowników, a 26 proc. planuje to zrobić do końca roku.

W informacji zwrócono uwagę, że wśród firm, które w tym roku już zwiększyły zatrudnienie, 77 proc. planuje, że będzie nadal przyjmować pracowników w kolejnych miesiącach 2026 r. Natomiast wśród firm, które nie zwiększyły zatrudnienia 19 proc. planuje rekrutacje do końca 2026 r.

Przekazano także, że ponad jedna trzecia firm budowlanych planuje zwiększenie zatrudnienia w 2026 r. Zatrudniać zamierzają też firmy TSL (transport, spedycja, logistyka) – 28 proc. PIE zauważył, że obie te branże często wskazywały, iż problemy z dostępnością pracowników utrudniają ich funkcjonowanie – takie problemy zgłaszało 58 proc. firm budowlanych i 59 proc. firm z branży TSL.

W tym roku, jak wynika z badania, redukcji zatrudnienia dokonało 6 proc. firm, a 12 proc. ma takie plany do końca 2026 r. Najczęściej na zwolnienia decydowały się firmy produkcyjne – 14 proc. podmiotów z tej branży już to zrobiło w pierwszych dwóch miesiącach 2026 r., a kolejne 10 proc. planuje takie działania w kolejnych miesiącach.

„W innych branżach wskazania na redukcje zatrudnienia są jedynie kilkuprocentowe, (...) wyjątkiem jest budownictwo, w którym 17 proc. firm planuje zwolnienia do końca roku, choć nadal plany przyjęć (34 proc.) przeważają nad planami zwolnień” – zauważyli analitycy PIE.

Wśród przedsiębiorstw, które już przeprowadziły zwolnienia, 57 proc. planuje dalsze redukcje do końca roku, natomiast wśród firm, które nie podjęły takiego działania, zwolnienia w kolejnych miesiącach 2026 r. planuje 10 proc. przedsiębiorstw.

Źródło: PAP

Co czwarta badana firma planuje zatrudnić do końca roku nowych pracowników – informuje PIE.
