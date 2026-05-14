14.05.2026 20:31
Pierwsze Taco Bell ma pojawić się w Polsce w 2026 r. Kolejne lokale już w planach
Taco Bell nawiąże współpracę z AmRest – operatorem restauracji z ponad 2 tys. lokali w 22 krajach – i planuje w IV kw. 2026 r. otworzyć pierwszą restaurację w Polsce. O planach poinformował AmRest.
„Kolejne lokale będą powstawać stopniowo” – czytamy w komunikacie.
Taco Bell jest siecią restauracji typu fast food. Jest znana z menu inspirowanego kuchnią meksykańską.
Źródło: PAP