Piloci Lufthansy rozpoczęli dwudniowy strajk

Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa rozpoczęli w czwartek dwudniowy strajk, domagając się wyższych składek emerytalnych. Przewoźnik zapewnia, że mimo strajku około połowa planowanych lotów odbędzie się zgodnie z planem.

Akcja protestacyjna dotyczy rejsów z Niemiec, obsługiwanych przez Lufthansę, a także jej spółkę Lufthansa Cargo oraz regionalnego przewoźnika Lufthansa CityLine. W praktyce oznacza to większe zakłócenia, także dotyczące lotów Lufthansy z innych krajów, w tym z Polski. Na liście odwołanych połączeń znalazły się loty do i z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Gdańska czy Poznania do Monachium i Frankfurtu.

Jak zapewnia niemiecki przewoźnik, strajk nie jest całkowity i około połowa lotów w czwartek i piątek ma odbyć się zgodnie z harmonogramem. Największe zakłócenia przewidywane są na dwóch wcześniej wskazanych lotniskach w Monachium oraz Frankfurcie nad Menem.

Strajk będzie mniejszy niż poprzedni, do którego doszło 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów. Teraz odwołanych ma zostać około 600 rejsów w ciągu dwóch dni.

