Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
15.05.2026 12:35

Piotr Krakowski nowym szefem spółki Polskie Promy

Rada nadzorcza Polskich Promów wybrała na prezesa Piotra Krakowskiego. To obecny szef Biura Kadr Morskich PŻM.

Nowy prezes, jak tłumaczy rzecznik prasowy Grupy PŻM Krzysztof Gogol, ma kilkanaście lat doświadczenia w Polskiej Żegludze Morskiej. Był też prokurentem „Polskich Promów”. Wyłoniono go bez konkursu, w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Krakowski zastąpi na stanowisku Pawła Pluto Prądzyńskiego. Objął on bowiem stanowisko w zarządzie operacyjnej spółki promowej POLSCA, która połączyła działania polskich armatorów na Bałtyku.

Polskie Promy to spółka, w której Skarb Państwa ma większość udziałów. Powołano ją w 2020 r. Pierwszy prom tej firmy – „Jantar Unity” – zbudowano dla Unity Line z PŻM i pływa w barwach POLSCA do Trelleborga w Szwecji. Na przełomie września i października będzie też gotowy prom „Bursztyn Unity”, a spółka ma w planach budowę trzeciej takiej jednostki.

Konsolidacja na Bałtyku. Polscy armatorzy razem tworzą spółkę Polsca
Prom "Jantar Unity" w Szczecinie
Piotr Krakowski został dyrektorem firmy Polskie Promy Fot. PAP/Marcin Bielecki
