Konsolidacja na Bałtyku. Polscy armatorzy razem tworzą spółkę Polsca

Polska Żegluga Morska, Hass Holding i Polska Żegluga Bałtycka formalizują współpracę. Razem tworzą spółkę Polsca, która ma ułatwić walkę z rosnącą konkurencją ze strony armatorów niemieckich czy fińskich.

– Wspólnikami w równej części zostały w spółce: grupa Polskiej Żeglugi Morskiej, grupa Hass Holding (EuroAfrica) oraz Polska Żegluga Bałtycka S.A. – tłumaczy rzecznik Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol. – Celem powstania spółki Polsca S.A. jest konsolidacja działalności wszystkich polskich firm, działających na rynku promowym, z zachowaniem ich niezależności prawnej i dotychczasowych struktur wewnętrznych – dodał. Partnerzy objęli pakiety akcji warte 40 tys. złotych w spółce o kapitale zakładowym 120 tys. złotych.

Rzecznik PŻM stwierdził też, że spółka Polsca (to skrót od Polska–Scandinavia) uzyskała już wszelkie zgody formalne, m.in. z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Siedzibą spółki jest Świnoujście. Zarząd ma zostać wkrótce wybrany w ramach ogłoszonego konkursu.

Powołanie tej spółki ma ułatwić m.in. wspólny marketing, pozyskiwanie klientów oraz wspólną sprzedaż biletów. Pozwoli też ściąć koszty m.in. przez negocjowanie zakupu paliw. Łatwiej będzie również rozbudować flotę i przygotować strategię rozwoju nowych linii.

W ten sposób przewoźnicy chcą powstrzymać negatywny trend na Bałtyku. Promy Polferries i Unity Line (należące do PŻM i EuroAfrica) kilkanaście lat temu miały bowiem 80 proc. udziałów w przewozach między Polską a Skandynawią. Obecnie udział ten spadł do 0 proc. przez rosnącą konkurencję z Finlandii i Niemiec.

W Szczecinie 17 stycznia ochrzczono najnowszy i najnowocześniejszy prom na Bałtyku – "Jantar Unity", który pływa już w barwach nowej spółki. Na koniec roku powstanie też nowa jednostka, "Bursztyn Unity", a w 2028 roku na morze wypłynie trzeci prom z tej serii.

Obecnie wszyscy trzej armatorzy mają 11 promów. Wraz z napływem nowych jednostek będą wycofywać najstarsze statki, które mają już kilkadziesiąt lat.

