Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.05.2026
NEWSROOM XYZ
01.05.2026 10:46

PIP: dziesiątki tysięcy pracowników bez terminowych wypłat

W 2025 roku ponad 32 tys. pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a 12 tys. dostało je w zaniżonej wysokości – wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości w wypłatach pozostają najczęstszym problemem zgłaszanym przez zatrudnionych.

W 2025 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 57,4 tys. kontroli, z czego aż 14,3 tys. dotyczyło terminowości wypłat wynagrodzeń. To właśnie ten obszar generował najwięcej naruszeń prawa pracy.

Z danych inspekcji wynika, że 32 tys. pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejne 12 tys. osób otrzymało pensje w niepełnej wysokości. Problemy z wypłatami pozostają najczęściej zgłaszanym naruszeniem.

Nieprawidłowości dotyczyły także innych świadczeń. 5 tys. pracowników nie otrzymało wynagrodzenia za nadgodziny lub otrzymało je w zaniżonej wysokości, a 9 tys. osób nie dostało na czas lub w pełnej wysokości m.in. ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia chorobowego czy dodatków za pracę w nocy.

Skala naruszeń i działania PIP

Jak poinformował główny inspektor pracy Marcin Stanecki, w sytuacji braku wypłaty zaległości podczas kontroli lub bezpośrednio po niej, inspekcja może wydać nakaz zapłaty podlegający szybkiej egzekucji administracyjnej.

W 2025 roku PIP wydała 5,3 tys. nakazów zapłaty na łączną kwotę 182,9 mln zł, obejmujących 32,8 tys. pracowników. To narzędzie pozwala dochodzić należności bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Szef PIP podkreślił, że terminowa wypłata wynagrodzenia to podstawowy obowiązek pracodawcy. Zaznaczył, że od regularności wypłat zależy m.in. możliwość utrzymania rodziny, opłacenia rachunków czy spłaty kredytów.

Dane inspekcji pokazują również, że niemal co czwarty przypadek zaległości dotyczył handlu i branży napraw, a kolejne miejsca zajmowały przetwórstwo przemysłowe (17 proc.), transport i gospodarka magazynowa (12 proc.) oraz budownictwo (12 proc.).

Małe firmy i rosnąca liczba skarg

Prawie połowa kontroli, w których stwierdzono naruszenia dotyczące wypłat wynagrodzeń, dotyczyła firm zatrudniających do 9 pracowników, co wskazuje na szczególną skalę problemu w najmniejszych podmiotach.

W 2025 roku do PIP wpłynęło 51,4 tys. skarg, obejmujących łącznie 87,9 tys. zgłoszonych problemów. Najwięcej z nich dotyczyło właśnie wynagrodzeń.

Na drugim miejscu znalazły się naruszenia związane ze stosunkiem pracy, w tym brak pisemnego potwierdzenia umowy, niewydanie lub opóźnienia w wydaniu świadectwa pracy oraz błędy w jego treści.

Czytaj również: Wszedł i kazał się spakować. Znamy kulisy odwołania zarządu PAIH

Coraz częściej zgłaszanym problemem są także przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. PIP wskazuje, że liczba takich skarg rośnie m.in. po zmianie przepisów, które dały inspekcji uprawnienia do przekształcania pozornych umów w etaty.

Problemy z czasem pracy i prawa pracowników

Skargi kierowane do inspekcji dotyczą również naruszeń przepisów o czasie pracy. Najczęściej chodzi o brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.

W praktyce oznacza to m.in. niewykazywanie nadgodzin, pracy w porze nocnej czy faktycznie przepracowanego czasu, co wpływa na wysokość wynagrodzenia pracowników.

Zgłaszane są także naruszenia prawa do odpoczynku, w tym brak 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 35 godzin odpoczynku tygodniowego.

Główny inspektor pracy podkreślił, że liczba skarg rośnie z roku na rok, co pokazuje, że mimo dobrej koniunktury gospodarczej pracownicy wciąż potrzebują wsparcia w egzekwowaniu swoich praw.

Źródło: PAP

Reforma PIP wraca, lecz nadal dzieli
Na zdjęciu Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Wyścig o cyfrowego klienta. UniCredit goni PKO BP i mBank
UniCredit nie musiał walczyć z archaicznymi systemami IT, więc zbudował cyfrową hipotekę od zera w zaledwie sześć miesięcy. 1 maja udostępni kredytobiorcom opcję finansowania zakupu nieruchomości bez…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Rafał Brzoska kontra Meta. Oto szczegóły postanowienia sądu, które uderza w giganta z USA
Sąd Apelacyjny w Warszawie stanął po stronie Rafała Brzoski i Omeny Mensah w sporze z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja XYZ.pl, sąd uznał…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Wszedł i kazał się spakować. Znamy kulisy odwołania zarządu PAIH
Z informacji XYZ wynika, że powodem odwołania całego zarządu PAIH były wewnętrzne spory między członkami. Pracę stracili wszyscy, żeby nie było dywagacji, która partia na tym zyskała. A jednak może…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kruk i ING Bank Śląski wśród najsłabszych na parkiecie. Notowania GPW z 30 kwietnia 2026 r.
WIG20 spadł w ostatnim tygodniu kwietnia aż o 2 proc. W piątek jednym z najsłabszych sektorów są banki - kurs ING spadł aż o 6 proc. Najsłabszą spółką w WIG20 jest za to Kruk.
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026