10.04.2026 18:15

PIP: skargi na wadliwe umowy najlepiej składać od 8 lipca

Główny inspektor pracy Marcin Stanecki zaapelował o wstrzymanie się do 8 lipca ze składaniem skarg na wadliwe umowy cywilnoprawne. Wtedy wejdzie w życie reforma PIP zwiększająca jej uprawnienia. Skargi złożone przed tą datą zostaną rozpatrzone, ale według dotychczasowych przepisów.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie 8 lipca, a wraz z nią przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

– Uczulam jednak zatrudnionych na kontraktach, że nowe przepisy dające nam szersze możliwości interweniowania w przypadku niewłaściwie zawartych umów cywilnoprawnych i wszczynania przyspieszonej procedury zamiany ich w etaty wchodzą w życie dopiero od 8 lipca. Wtedy najlepiej złożyć do nas skargę na taki kontrakt – przekazał PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Wyjaśnił, że przed tą datą nowe przepisy, zapewniające inspekcji większe uprawnienia, nie mogą być stosowane. Podkreślił, że skargi, które wpłyną przed tą datą, choć zostaną rozpatrzone, to wciąż według dotychczasowych przepisów.

PIP poinformowała, że w najbliższych trzech miesiącach przygotuje się do wdrożenia zmian w przepisach. Poza opracowaniem nowych zasad postępowania z kontraktami cywilnoprawnymi nawiąże współpracę z ZUS i KAS w zakresie wymiany danych, które będą stanowiły podstawę typowania pracodawców do kontroli. Będzie też m.in. przygotowywać się do wydawania na wniosek pracodawców interpretacji indywidualnych dotyczących kontraktów cywilnoprawnych.

Szef PIP zapewnił również, że inspektorzy zachowują w tajemnicy dane skarżących osób.

– Choć skarga musi być podpisana, zapewniam, że inspektorka czy inspektor mają obowiązek zachować dane skarżącego w tajemnicy, jeśli nie zgodzi się na ich ujawnienie. Działamy w takich przypadkach na tyle dyskretnie, że wszczynając kontrolę, nie ujawniamy nawet, że powodem naszej wizyty w danym zakładzie pracy jest właśnie skarga – zaznaczył.

Regulacje, które wejdą w życie w lipcu, zakładają, że inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie mieć możliwość w pierwszej kolejności wydania polecenia dotyczącego funkcjonowania umowy cywilnoprawnej lub niezawarcia umowy o pracę, gdy w stosunku prawnym łączącym strony dominują cechy stosunku pracy.

Jeśli polecenie nie zostanie wykonane, inspektor będzie mieć możliwość wystąpienia do okręgowego inspektora pracy o wszczęcie postępowania administracyjnego, które może zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu umowy lub skierowaniem powództwa do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Do czasu prawomocnego orzeczenia będzie ona wstrzymana. 

Źródło: PAP

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki
Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec wieloletnich sporów z fiskusem? Resort finansów stawia na ugody
Zamiast kontroli i sądów – negocjacje i kompromis. Resort finansów chce umożliwić podatnikom zawieranie ugód ze skarbówką.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Geopolityka znów uderza w gospodarkę. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Jeszcze w lutym polska gospodarka wysyłała mieszane, ale umiarkowanie stabilne sygnały: konsumpcję wspierał wzrost płac, choć część danych rozczarowała. Ten obraz szybko się jednak zdezaktualizował.…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgry przed ważnym wyborem. Dlaczego mimo korzystnych sondaży opozycja może wygrać, ale zarazem przegrać?
Przed Węgrami najbardziej zacięte i najważniejsze wybory w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na chwilę przed głosowaniem wciąż trudno wytypować zwycięzcę. Faworyzujący Fidesz system wyborczy niweluje…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trump liczy żołnierzy i chce ukarać kraje NATO. Polska może na tym skorzystać
Biały Dom planuje "ukaranie" krajów Europy za niechętną postawę wobec wojny w Iranie. "The Wall Street Journal" twierdzi, że USA szykują przetasowania wojskowe w kilku krajach.
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Czy z Europy znikną fabryki AGD? ETS/CBAM, cło na stal i zbiórka elektrośmieci obniżają ich konkurencyjność
Bruksela nie ułatwia firmom konkurowania z azjatyckimi rywalami. Branża AGD bije na alarm, bo unijne przepisy, m.in. chroniące producentów stali, uderzają w jej rentowność. Firmy, które mają fabryki…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Nowy statek Politechniki Morskiej może dać Polsce dostęp do metali ziem rzadkich (WYWIAD)
– Chętnych do wzięcia fragmentów oceanu pod swoją pieczę jest coraz więcej. Polska ma już do tych terenów dostęp i powinna walczyć, żeby mieć ich jak najwięcej. To jeden z niewielu obszarów światowej…
10.04.2026