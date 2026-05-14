PKO BP chce utrzymać wynik odsetkowy mimo niższych stóp

PKO BP zakłada, że w 2026 r. utrzyma wynik odsetkowy na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych 24,2 mld zł. Bank liczy, że spadek marży odsetkowej związany z niższymi stopami procentowymi zrekompensuje większa sprzedaż i wzrost wolumenów.

Grupa PKO Bank Polski poinformowała w czwartek, że jej zysk netto w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł ponad 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku. Jednocześnie wynik odsetkowy grupy sięgnął 5 mld 953 mln zł, czyli był o 0,5 proc. niższy niż rok wcześniej i o 1,2 proc. niższy kwartał do kwartału.

Podczas konferencji prasowej wiceprezes banku Krzysztof Dresler podkreślił, że na spadek wyniku odsetkowego wpłynęła mniejsza liczba dni roboczych. Jak wskazał, gdyby liczba dni była taka sama jak rok wcześniej, wynik odsetkowy pozostałby dodatni. – Te dwa dni mniej w kwartale powodują, że rzeczywiście jesteśmy lekko niżej na wyniku odsetkowym rok do roku – zaznaczył.

Czytaj również: PIT od kwot, których nie można wypłacić? Zondacrypto i pułapka podatkowa

Dresler ocenił również, że bank skutecznie ogranicza wpływ spadających stóp procentowych na rentowność. Według niego kluczowe znaczenie ma wysoka aktywność sprzedażowa oraz wzrost skali biznesu. – Dynamika wolumenowa powoduje, że uszczerbek marży odsetkowej jesteśmy w stanie zastąpić wynikiem z dodatkowych wolumenów – tłumaczył wiceprezes. Dodał, że ambicją PKO BP jest utrzymanie w 2026 r. wyniku odsetkowego na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych 24,2 mld zł.

Bank liczy także na rozwój współpracy z Allegro. Prezes PKO BP Szymon Midera poinformował, że kilka miesięcy po uruchomieniu wspólnego rozwiązania powstało już ponad 220 tys. połączonych rachunków. Zdaniem zarządu współpraca może przynieść bankowi 250–300 tys. nowych klientów w 2026 r.

Czytaj również: Szef Erste Group: Europa potrzebuje więcej Polski, a mniej Niemiec

Porozumienie PKO BP i Allegro zostało zawarte w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki usłudze Allegro Klik klienci mogą płacić za zakupy kontem PKO BP bez opuszczania aplikacji platformy. Firmy zakładały wcześniej, że w ciągu trzech lat z rozwiązania skorzysta ponad 2 mln użytkowników, z czego 1 mln ma zostać nowymi klientami banku. PKO BP pozostaje największym bankiem uniwersalnym w Polsce i obsługuje ponad 12 mln klientów. W 2025 r. grupa osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 10 mld 682 mln zł.

Źródło: PAP