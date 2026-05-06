PKP Intercity domaga się odszkodowania od Compremum. Spółka: roszczenie jest niezasadne

PKP Intercity domaga się od konsorcjum Transtrain i Compremum 92,5 mln zł odszkodowania i kar. Przewoźnik uważa, że firmy odstąpiły od umów na utrzymanie wagonów. Tymczasem Compremum twierdzi, że roszczenie jest niezasadne.

Jednocześnie Intercity wniosło o zawieszenie tego postępowania do czasu zakończenia się spraw, które toczą się przeciw PKP. Konsorcjum chce bowiem stwierdzenia przez sąd braku podstaw do naliczenia kar umownych, tłumacząc, że PKP IC nieskutecznie odstąpiło od umów.

„Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie PKP IC jest w całości niezasadne, a zawarty w pozwie wniosek PKP IC o zawieszenie postępowania wskazuje, że pozew jest co najmniej przedwczesny" – tłumaczy w komunikacie Compremum.

W swoim raporcie za 2025 r. spółka wyjaśniła, że 9 maja 2024 r. podjęła mediację z PKP Intercity przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która nie zakończyła się uzgodnieniami. Compremum dodało, że dąży do uzyskania odszkodowania od PKP Intercity.

Spór dotyczy umów z 10 września 2021 r. na wykonanie naprawy okresowej, modernizacji oraz przeglądu 14 wagonów. W lipcu 2023 r. Compremum poinformowało, że konsorcjum odstąpiło od tych umów, tłumacząc, że PKP IC nie ma woli realizacji umów, zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia.