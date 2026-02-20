Fabryka Cegielskiego opóźni dostawę wagonów dla PKP Intercity. Chodzi o zmiany designu i cyberbezpieczeństwo

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski nie dostarczy w tym roku pierwszych wagonów dla PKP Intercity. Są dwa powody opóźnienia. Jeden wynika z nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie. Drugi zaś to design wagonów, który nie spodobał się ani przyszłym pasażerom, ani resortowi infrastruktury, ani spółce.

– Dostawa wagonów od Cegielskiego będzie opóźniona, trafią one do nas w 2027 r. – powiedział PAP prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Jak dodał, po nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie pewne rzeczy w tych składach trzeba będzie inaczej rozwiązać.

Cegielski będzie też musiał przeprojektować wagony. Gdy bowiem fabryka zaprezentowała je na targach TRAKO 2025, wzbudziły kontrowersje. Zwiedzający krytykowali ciasnotę, a także brak okien po stronie korytarza. Ich design odrzucił więc zarówno minister infrastruktury Dariusz Klimczak, jak i PKP Intercity. Wspólnie uznali, że pojazd nie spełnia standardów.

Poznańska fabryka tłumaczyła zaś, że w wagonie klasy drugiej „naturalne różnice w zakresie wyposażenia i materiałów wynikają zarówno z wymagań kontraktowych, jak i odmiennych standardów przewidzianych dla poszczególnych klas”. Firma broniła się, że wszystko wykonano według norm, a Intercity aktywnie uczestniczyło w „procesie konfiguracji pojazdu”.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie, po czym wysłał ją do TK. Prawo to wdraża w Polsce dyrektywę NIS2 oraz specjalny Toolbox 5G, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G.

Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę NIS2 ws. cyberbezpieczeństwa oraz Toolbox 5G, czyli unijny dokument dotyczący bezpieczeństwa sieci 5G. Jej przepisy wprowadzają m.in. procedurę dostawcy wysokiego ryzyka. Dyrektywa nakazuje zwiększenie kultury bezpieczeństwa w kluczowych sektorach, jak np. transport, bankowość, infrastruktura czy opieka zdrowotna. Nakłada nowe obowiązki na prywatne firmy, które będą musiały spełnić dodatkowe wymagania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadza bardziej rygorystyczne zasady właśnie m.in. w transporcie.

FPS to jedna z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony powstały tam w 1921 r. Od 2010 r. 100 proc. udziałów w firmie ma Agencja Rozwoju Przemysłu.

PKP Intercity jest największym polskim międzyregionalnym operatorem kolejowym. Spółka zakłada, że w tym roku przewiezie 96 mln pasażerów, czyli o 8 proc. więcej niż w 2025 r.