Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 07:53

Fabryka Cegielskiego opóźni dostawę wagonów dla PKP Intercity. Chodzi o zmiany designu i cyberbezpieczeństwo

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski nie dostarczy w tym roku pierwszych wagonów dla PKP Intercity. Są dwa powody opóźnienia. Jeden wynika z nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie. Drugi zaś to design wagonów, który nie spodobał się ani przyszłym pasażerom, ani resortowi infrastruktury, ani spółce.

– Dostawa wagonów od Cegielskiego będzie opóźniona, trafią one do nas w 2027 r. – powiedział PAP prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Jak dodał, po nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie pewne rzeczy w tych składach trzeba będzie inaczej rozwiązać.

Cegielski będzie też musiał przeprojektować wagony. Gdy bowiem fabryka zaprezentowała je na targach TRAKO 2025, wzbudziły kontrowersje. Zwiedzający krytykowali ciasnotę, a także brak okien po stronie korytarza. Ich design odrzucił więc zarówno minister infrastruktury Dariusz Klimczak, jak i PKP Intercity. Wspólnie uznali, że pojazd nie spełnia standardów.

Poznańska fabryka tłumaczyła zaś, że w wagonie klasy drugiej „naturalne różnice w zakresie wyposażenia i materiałów wynikają zarówno z wymagań kontraktowych, jak i odmiennych standardów przewidzianych dla poszczególnych klas”. Firma broniła się, że wszystko wykonano według norm, a Intercity aktywnie uczestniczyło w „procesie konfiguracji pojazdu”.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie

W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie, po czym wysłał ją do TK. Prawo to wdraża w Polsce dyrektywę NIS2 oraz specjalny Toolbox 5G, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G.

Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę NIS2 ws. cyberbezpieczeństwa oraz Toolbox 5G, czyli unijny dokument dotyczący bezpieczeństwa sieci 5G. Jej przepisy wprowadzają m.in. procedurę dostawcy wysokiego ryzyka. Dyrektywa nakazuje zwiększenie kultury bezpieczeństwa w kluczowych sektorach, jak np. transport, bankowość, infrastruktura czy opieka zdrowotna. Nakłada nowe obowiązki na prywatne firmy, które będą musiały spełnić dodatkowe wymagania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadza bardziej rygorystyczne zasady właśnie m.in. w transporcie.

FPS to jedna z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony powstały tam w 1921 r. Od 2010 r. 100 proc. udziałów w firmie ma Agencja Rozwoju Przemysłu.

PKP Intercity jest największym polskim międzyregionalnym operatorem kolejowym. Spółka zakłada, że w tym roku przewiezie 96 mln pasażerów, czyli o 8 proc. więcej niż w 2025 r.

Awantura o nowe wagony od Cegielskiego. Minister: Nie ma na nie zgody
Wagon dla PKP Intercity
Cegielski pokazał nowe wagony. Wybuchła burza. Fot. XYZ
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
To nie koniec problemów z wyliczaniem powierzchni użytkowej mieszkań
Od 13 lutego 2026 r. obowiązuje art. 5a ustawy deweloperskiej. Zmieniło się liczenie powierzchni użytkowej, ale końca problemów nie widać
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polscy prezesi bardziej optymistyczni niż świat. Ale boją się geopolityki
Prezesi polskich firm deklarują większą wiarę w wzrost gospodarczy niż ich zagraniczni koledzy – wynika z najnowszego raportu PwC. Jednocześnie rośnie ich ostrożność wobec ryzyk makroekonomicznych i napięć geopolitycznych. Analizujemy, jak te nastroje przekładają się na decyzje o inwestycjach, AI i przejęciach oraz co kieruje dzisiaj decyzjami liderów.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą
W tle ratowania Grupy Azoty odżył pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Miałby powstać w wyniku fuzji Azotów z Anwilem z grupy Orlen. Nie jest to jeszcze gotowy plan, ale koncepcja, która pomogłaby uporządkować aktywa chemiczne kontrolowane przez państwo. Według ekspertów pomysł jest dobry, ale jego realizacja na razie nie jest możliwa.
19.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje nas, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce oraz na innych rynkach europejskich.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026