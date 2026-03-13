Planowane wejście w życie ustawy o OKI zostało przesunięte





„Uwaga nieaktualna w związku z odejściem w projekcie od przepisów epizodycznych dotyczących możliwości posiadania tylko jednego OKI w okresie do 31 grudnia 2027 r. oraz określenia limitu zwolnienia w 2026 r. w wysokości 12,5 i 50 tys. zł w związku z planowanym wejściem ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.” – napisało MF w stanowisku do jednej ze zgłoszonych uwag.

W projekcie uruchomienie OKI przewidziane było od 1 lipca 2026 r.

Czytaj także: Domański: OKI są priorytetem rzędu, zostaną wdrożone w 2026 r.

Źródło: PAP